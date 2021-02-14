«صابرين» تبحث عن وظيفة على «فيس بوك»: جوزها جوعها ورماها هي وبناتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعدما ضاقت عليها ظروف الحياة، لجأت السيدة «صابرين» صاحبة الـ38 عامًا، للبحث عن أي وظيفة كي تتمكن من توفير نفقات بناتها الثلاث، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة ابنتها الكبرى، حيث أصبحت المسؤولة عن بناتها الثلاث بمفردها عقب اختفاء زوجها عن حياتها بشكل مفاجئ، ولم تتمكن من التوصل لمكانه على مدار 5 أعوام كاملة.

هروب الأب والأم تبحث عن عمل

«منعرفش حاجة عن بابا، سابنا وهرب من البيت».. بتلك الكلمات بدأت الطفلة بسنت صاحبة الـ15 عاما، حديثها لـ«هُن»، وسرد تفاصيل مأساة والدتها في البحث عن أي وظيفة لتوفير لقمة العيش.

واستطردت «بسنت» قائلة: «بابا كان مدمن مخدرات ومش بيشتغل كان على طول قاعد في البيت، ومكنش بيدي ماما أي مصاريف، ولا فلوس تعمل أكل حتى كان بيجوعنا، ومن 5 سنين هرب فجأة وساب البيت ومنعرفش عنه أي حاجة من وقتها، وماما بقت هي المسؤولة عننا وبتحاول تدبر لنا المصاريف بأي شكل».

الأم تستكمل مشوار تعليمها

لم تقف رحلة كفاحها عند البحث عن عمل فقط، بل تقوم الزوجة الثلاثينية باستكمال رحلة تعليمها الدراسية، حيث تدرس في الصف الثالث الثانوي هذا العام، كي تتمكن من الحصول على شهادة دراسية عالية تساعدها في سهولة إيجاد وظيفة: «ماما قررت تكمل تعليمها والسنة دي هي في 3 ثانوي وبتكمل مذاكرتها، بس بتدور على أي شغل عشان تعرف تصرف على تعليمنا وتعليمها هي كمان لحد ما تاخد شهادتها وتعرف تلاقي وظيفة كويسة».

«لجأنا لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عشان ندور على جروبات على أي شغل لماما لحد ما تخلص دراستها، وبنحاول نلاقي أي حد يساعدها، لأنها مش عارفة تصرف عليا أنا واخواتي البنتين الأصغر مني».