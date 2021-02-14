لكل سيدة.. 4 نصائح لتجنب هبوط الكيك في الفرن

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر معظم السيدات ارتفاع مستوى الكيكة من أهم علامات نجاح تحضيرها، ولكن تقع بعضهن في فخ هبوطها رغم تسويتها بشكل جيد من الداخل والخارج، بالإضافة إلي أنها من الحلويات الشائعة التي يسهل تحضيرها في المنزل للصغار والكبار، لذلك نقدم بعض النصائح التي تساعد ربة المنزل على التحكم فيها، بحيث لا تتركها تهبط داخل الفرن.

الفرن

لا بد أن يكون الفرن ساخن وكامن ومحكم الغلق قبل تسوية الكيك، لأن تسريب الحرارة يتلف الكيك، ولا يجعلها تنضج، بل تظل كما هي في قاع الصينة، وتكون مكتومة ونيئة، ما يؤدي إلى هبوطها.

لهذا يجب التاكد أن الفرن كامن ولا يسرب حرارة، وفي حال عدم التأكد من حالة الفرن توضع صينية الكيك وحولها فوطة مبللة كل هذا داخل صينية أكبر بها القليل من الماء، ما يساعد على كمن الحرارة بشكل أفضل من خلال حمام الماء الساخن حولها خلال التسوية.

المحسنات

يراعى الانتباه إلى أن زيادة استخدام محسنات الكيك الجاهزة مع الخل الأبيض والبيكنيج بودر يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى نتيجة عكسية؛ إذ يبطلوا مفعول بعضها، مما يجعل الكيك هابط دون أن يرتفع، مهما كانت المقادير والتسوية مضبوطة، لهذا يضاف محسن كيك واحد فقط.

الخفق

ينصح بعدم خفق مكونات الكيك كثيرا حتى لا يخف قوامها وينفصل أو يفرغ الهواء منها، لهذا يجب الاكتفاء فقط بخلط المكونات ثم تقلب للتسوية.

حجم الصينية

يجب أن تستخدم صينية صغيرة تناسب المقادير؛ لأن الحجم الكبير يجعلها لا ترتفع وتبقى في قاع الصينية.

حلول الكيك الهابط

تنفذ آخر خطوة من الكيك خلال فترة التسوية على شرط أن تكون النار هادئة حتى لا تحرق الكيك بالكامل، مع وصولها لقلب الكيك من الداخل حتى يرتفع.

إذا تمت الكيك التسوية ولم ترتفع ولكنها نضجت من الداخل يمكن أن تفتت وتشكل من جديد في كورات شوكولاتة، أو كب كيك مزين.

تحضير الكيك في الحلة على البوتاجاز قد يكون الحل الأفضل للحصول على كيك هش ومرتفع وغير مكتوم.