احذري الشاي باللبن والكشري.. يسببان أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحضير طاولة الطعام بشكل يومي وتفضيل أكلات بعينها، يضعنا العديد من محبي الطعام في مأزق، الأمر الذي يصل بنا في الإفراط بتناول نوعًا واحدًا، ما قد يسبب مشاكل صحية في المستقبل.

وعادة قد يعتقد البعض أن الأكلات التي لا تحتوي على سكريات بشكل صريح أو دهون، هي أكلات صحية، دون التفكير في خطر الإفراط من تناولها.

أكلات معتادة تسبب أمراض

من جانبه، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض الاكلات المعتاد تناولها تسبب مشاكل صحية بسبب الإفراط فيها، مؤكدًا أن المعلبات بكافة انواعها مضرة:«بيكون فيها سكر زيادة وده ممكن يعلي مستوى السكر، غير زيادة الوزن».

وتابع: «غير السكر هي مليانة صوديوم، وده بسبب ارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت»، محذرًا خلال حديثه لـ«هُن» من الفواكه المجففة التي تسبب الدهون والسكر، كذلك المياة الغازية الدايت:«بتعمل هشاشة وتعب في جدار المعدة».

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى ضرورة تجنب الاكلات المحمرة بشكل يومي، بسبب تسببها في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وزيادة الدهون الثلاثية، وتكوين دهون على الكبد.

بالإضافة إلى الإفراط في تناول الكربوهيدرات والنشويات، المسببة لزيادة الدهون على الكبد.

احذري الشاي باللبن والكشري.. يسببان أمراض خطيرة

وحذّر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من خلط الأطعمة والمشروبات ببعضها البعض، ما تسبب عدة مشاكل في عملية الهضم والمعدة، قائلا: «بلاش الإفراط في الشاي باللبن والكشري، مؤذيين جدًا للهضم».