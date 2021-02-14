«كما تدين تدان».. محمود تزوج من 7 نساء بحثا عن المال فنصبت عليه إحداهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوج محمود. أ، 7 مرات بحثًا عن المال، يتعرف على كل سيدة للاستفادة مما وراءها لتحقيق ثروة زائفة، حتى وقع في شر أعماله واستطاعت إحدى زوجاته النصب عليه بنفس طريقته وأخذ «تحويشة العمر»، ولم تكتفِ بذلك، بل قامت برفع قضية خلع.

تزوج من 7 نساء بحثًا عن المال

استغاث «محمود» بـ فاطمة جابر، المحامية، لمساعدته في استرداد حقوقه بعد أن روى لها حكايته: «قولتله هي لعبتها صح زي ماكنت بتعمل مع غيرها، ومفيش أي ورق يثبت أن الشقق اللي خدتها باسمك».

كما تدين تدان

تحكي «فاطمة» أنه جاء إليها لرفع قضية على زوجته ولكن بدون أي دليل يثبت صحة كلامه، مؤكدة أنه تزوج الأولى بطريقة تقليدية باختيار من والده وعاش معها 10 سنوات أنجب خلالهم طفلين، ثم تعرف على أخرى مطلقة وعلى علاقة مع صاحب شركة كانت تعمل سكرتيرة له، وتزوجها انتقامًا: «كان عليه له فلوس فقرر يضحك على البنت ويتجوزها وهي كانت متجوزة صاحب الشركة عرفي، ومضوه على الشقة وأخدوا منه فلوس».

لم تنته الحياة عند هذا الحد بل أجبرته مع الوقت على تحويل ورقة الزواج العرفي إلى رسمي، واكتشف أن لديها مشكلة في الإنجاب فقرر يجري لها عملية إنجاب طفل أنابيب وعاشت معه 16 عامًا، ثم خلعته بعد أن تزوج من صديقتها المقربة: «كانت هي بقي قدرت تاخد منه شقتين ومليون جنيه وقالتله كفاية عليك لقب مخلوع».

تقول «فاطمة»، إنه تزوج من سعودية بمساعدة زوجته الثانية بعد أن علم أنها امرأة كبيرة وتمتلك ملايين، لكنها كتبت كل شيء باسم أبنائها الأربعة ولم ينل منها شيئًا، ثم تزوج من آخرى تملك نصف مليون جنيه: «عاش طول حياته كده على «قفا» الستات وجايلي في الآخر أساعده بعد ما واحدة فيهم خدت اللي وراه واللي قدامه، قولتله مبشتغلش قضايا خسرانة».