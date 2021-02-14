مدير صندوق النقد الدولي توجه رسالة للنساء: «حققن أحلامكن في أي مكان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، الصعوبات التي واجهتها والتحديات كامرأة مع توليها المنصب، قبيل جائحة كورونا، قائلة: إنها تنحدر من دولة صغيرة وشيوعية سابقة «بلغاريا»، مثل الجزء الأثقل والأصعب في تاريخها المهني.

وأضافت جورجييفا، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «كوني امرأه كان عائقا يجب التغلب عليه خاصة في الثمانينيات والتسعينيات، خاصة أنني أنحدر من دولة صغيرة وشيوعية سابقا، حيث مثل ذلك الجزء الأكبر في حياتي المهنية».

وتابعت: «كنت محظوظه جدا أنني أتيت إلى صندوق النقد الدولي بعد كريستين لاجارد، التي كسرت مفهوم السقف الزجاجي للنساء، فلم أحلم أو أتخيل يوما وأنا صغيرة أنني سأصل إلى قمة صندوق النقد الدولي، أقرص نفسي كثيرا للتأكد من أنني وصلت لهذا المكان في التاريخ».

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن وجودها في هذا المكان والمنصب يعني لكل النساء أن السماء هي السقف، موجهة نصيحة لهن حول العالم: «ليكن هدفكن تحقيق أحلامكن في أي مكان فأنا أنظر لما وصلت إليه بمسؤولية كبيرة أمام نساء العالم والبلغاريات على الأخص».

وأوضحت كريستالينا جورجيفا: «كنت محظوظة جدا لأنني نشأت في عائلة يملؤها الحب، فوالدتي ووالدي وأخي وأنا حظينا برفاهية السلام والسعادة، ولم نكن أغنياء فأبى لم يفرق أبدا في المعاملة بيني وبين أخى؛ إذ أن عدم التفرقة بيني وبين أخي أعطاني الثقة كفتاة لأتعلم وأستغل إمكانياتي».