الامارات | 6 مبدعين في برنامج «المنكوس» الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبدعين في برنامج «المنكوس» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، الليلة، ثانيةً حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» في موسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وسيجتمع في الحلقة ستة مبدعين، ليقدموا أشعارهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الشاعر محمد بن مشيط المري (الإمارات)، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي (السعودية)، والدكتور حمود جلوي (الكويت).

وكانت الحلقة الماضية من «المنكوس» قد أسفرت عن تأهل محمد آل عامر بـ48 درجة، وسعود بن سالم آل طينان بـ47 درجة، بينما ينتظر متسابقون آخرون تصويت المشاهدين.

ويهدف البرنامج التراثي، الذي يبث عبر قناتَي «الإمارات» و«بينونة»، إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم والشباب بتعريفهم بهذا الفن وألحانه وطرق أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف به وبأساليب، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

• المنافسات تُبثّ مباشرة من مسرح شاطئ الراحة.

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