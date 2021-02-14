أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لا تتجاهل تعرضك لـ"الدوخة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لا تتجاهل تعرضك لـ"الدوخة"

أممر قد يغفل عنه الكثيرون رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الدوخة عرض غير شائع لكورونا، وبالتالي فإن تجاهلها قد يزيد مضاعفات المرض لديك.

كيف نحمي أنفسنا؟

افحص نفسك عند الطبيب إذا شعرت بالدوخة فورا.