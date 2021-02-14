لايف ستايل

نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة احتفالا بالفلانتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وتحرص الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جامبسوت باللون الأسود، ويتميز التصميم بأنه مزود بأكمام شفافة، وشفاف عند منطقة الصدر.

كما نسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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