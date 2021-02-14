أفضل مستحضرات العناية بالبشرة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 01:35 صباحاً - العثور على أفضل منتجات العناية بالبشرة الجديدة أمر صعب، في ظل كم من كبير من المستحضرات التي تعد المرأة بالكثير من الفوائد للبشرة، بدءاً من أنواع السيروم والكريمات الترطيب، مروراً بمقشرات البشرة وعلاجات مكافحة الشيخوخة، وصولاً الى غسول الوجه... انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال مجموعة من أفضل منتجات العناية بالبشرة لعام 2021 التي أثبتت قدرة كبيرة على منح البشرة توهجاً طبيعياً سواء كنت في مرحلة الثلاثينات أو الأربعينات أو حتى السبعينات...



Caudalie Resveratrol Lift Night Infusion Cream

Caudalie Resveratrol Lift Night Infusion Cream



يشتمل كريم الليلي هذا من كودالي Caudalie، على زيت بذور العنب ومضاد الأكسدة ريسفيراتول (المشتق من كروم العنب)، وهي مكونات تجعله من أقوى الكريمات المرطبة للبشرة خلال ساعات الليل، لتستيقظ المرأة ببشرة ناعمة كالحرير وصحية، علماً أنه مشتقّ من مكونات طبيعية مئة في المئة.

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Lancôme Absolue Revitalizing Anti-Aging Eye Cream

Lancôme Absolue Revitalizing Anti-Aging Eye Cream



لقد حاز كريم العين الفاخر والمليء بالفيتامينات هذا من علامة لانكوم Lancôme، على المرتبة الذهبية في اختبار علاجات العين، فتركيبته سجلت أعلى نتيجة في زيادة رطوبة البشرة الحساسة حول العين تمتد لساعات طويلة، فتجعل محيط العين مشرقاً ومتوهجاً على الدوام.

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Estée Lauder Nutritious Super-Pomegranate Radiant Energy Eye Jelly

Estée Lauder Nutritious Super-Pomegranate Radiant Energy Eye Jelly



إن هذا المستحضر مليء بالكافيين ومستخلصات الفاكهة مثل التوت البري والرمان، التي تعمل على إنعاش العيون النائمة والمنتفخة، حيث يمدها بالتبريد والانتعاش الفوري. وهو خيار مثالي للنساء اللواتي يعانين من الانتفاخات تحت العين والتعب والإجهاد وقلة النوم.

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Laura Mercier Nourishing Rose Oil

Laura Mercier Nourishing Rose Oil



إن هذا المنتج مصنوع من 10 زيوت نباتية طبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت دوار الشمس وزيت الورد وزيت الجوجوبا، وقد حاز على أعلى درجة في اختبارات زيوت الوجه لعام 2021، نظراً ال أنه يمد البشرة بترطيب كثيف لتبقى ندية وناعمة طوال النهار.

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