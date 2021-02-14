استشاري علاقات أسرية: يجب تربية الأبناء على الهدف والطموح منذ الصغر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نانسي توفيق، استشاري علاقات أسرية وتربوية، إن الطموح الخاص بالأفراد يجب ربطه بهدف يستطيع الشخص تحقيقه، لافته إلى أنه وبالنسبة للأطفال فيجب على الوالدين أن يبدأوا بانفسهم أولا باختيار طموحهم وما يصبوا إليه قبل تربية أبنائهم: «لازم الأباء يفتحوا للأبناء مجالات الأسئلة وقنوات التواصل، ولو سيبنا الأبناء لوحدهم مش هيكون عندهم طموح».

وأضافت «توفيق»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن أوقات الفراغ لدى الأطفال وإن لم يتم استغلالها بشكل جيد فلن يكون لديه طموح وهدف جيد فيما بعد: «لو طفل قاعد مش بينمي مهاراته الإبداعية، إزاي الطفل هيكون عنده طموح لما يكبر وهو بيلعب ألعاب خيالية».

التحكم في مستقبل الأطفال

وأوضحت، أن هناك نسبة كبيرة من الأباء يقوموا بإجبار أبناءهم على خوض مجال معين أو عمل معين، لأن هناك عدد من الأباء كانوا يطمحون لخوض مجال معين أثناء فترة شبابهم ولم يفلحوا في ذلك، فيجبروا أبنائهم على خوض ذلك المجال: «أنتوا حكمتوا على الطفل بمستقبل غير اللي في ذهنه، واللي بيترسخ في ذهن الطفل أنه مندهوش الحق في ممارسة ما يحب».

وأكدت، أنه وبالنسبة للأطفال الذين لا يوجد لديهم طموح يظهرون بمظهر عديمي الشخصية ويكونوا ضعفاء ومهزومين بشكل دائم أمام أقرانه، ويسهل تشكيله من أصدقاء السوء خاصة خلال فترات المراهقة: «لازم نربط طموح الطفل وهو صغير ونخليه متفائل».

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، إلى أن التطلعات الخاصة بالأطفال قد اختلفت كثيرًا عن الأجيال السابقة، لافتة إلى أنه يجب على الأباء حث أبنائهم على القراءة بشكل دائم ودوري، ويفضل أن يقوم الطفل بقراءه ما يريد هو وليس ما يريد والداه أن يقرأه: «القراءة بتساعد على تربية موفقة ومستقبل أحسن للأطفال».