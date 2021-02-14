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الامارات | مصوّرو «إكسبوجر» في ضيافة «مليحة»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار 51 مصوّراً إماراتياً وعربياً وعالمياً من المشاركين في النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر2021»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، «مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، واطلعوا على موقع مليحة الأثري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 130 ألف عام. واستمتع كبار المصوّرين المشاركين في المهرجان بالمناظر الطبيعية لمنطقة مليحة، التي تعدّ واحدة من أهم مناطق التاريخ الطبيعي وأبرزها في المنطقة، ولاقوا ترحيباً كبيراً من القائمين على المشروع، حيث استضافوهم في حفل عشاء تبادلوا خلاله الأفكار والرؤى حول فن التصوير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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