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«باللو ومنى» كابل جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابعون: قد أمه

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باللو ومنى

مقطع فيديو أثار الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطلاه شخصين يدعيان «باللو ومنى»، بسبب تغازلهما في بعضهما البعض واعترافهما بحبهما بشكل مثير للسخرية.

تفاصيل الفيديو المتداول

وخلال الفيديو المتداول، ظهر الشاب المدعو «باللو»، وهو يتغزل في حبيبته التي تدعى «منى»، والتي يبدوا وكأنها تكبره في السن، قائلا: «عندي استعداد يا منى إني أحارب الدنيا كلها عشانك، أنتي يا منى حتة من قلبي».

واستطرد الشاب: «عندي استعداد إني أخرم عينيا الاتنين ولا إني اشوف حد غيرك».

وسأل الشاب حبيبته قائلا: «بتحبيني يا منى؟» لترد عليه الفتاة: «بحبك اكتر من الدنيا كلها، واستكمل الشاب، «إديني شوية حب أديكي شوية سعادة».

سخرية من الفيديو المتداول

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو التي لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، تداولا سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال سخرية العديد من نشطاء السوشيال ميديا، فجاء من بين التعليقات: «أمه دي؟، اللي مش عارف يقول لحبيبته بكرة في الفلانتين إيه يفتح الفيديو ويتعلم الرومانسية، يا بختك يا منى، يغور الفلانتين، يا بختك يا منى، منى مش مصدقة نفسها».

وكان تعرض أبطال الفيديو لحملات كبيرة من السخرية، بسبب أسلوبهما خلال الحديث، فضلا عن زعم البعض أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو المدعوة «منى» تكبر حبيبها بأعوام كبيرة، حيث وصفها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها والدته.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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