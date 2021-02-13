صاحبة مبادرة «كفاية خراب بيوت»: جوزي مش «مزواج» وكنت هخطبله بنفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الإعلامية نشوى العجوز، مطلقة مبادرة «كفاية خراب بيوت»، أنها لم تخشى من فكرة الارتباط من رجل سبق له خوض تجربة الزواج أكثر من مرة، قائلة: «أخاف ليه ده راجل محترم أتجوز مرة واتنين وتلاتة، حب يكون أسرة مع زوجاته اللي قبل كدا، ومحصلش نصيب»، إذا أين المشكلة أمام زواجه للمرة الرابعة طالما لا يفعل شيء مُحرّم، موضحة أنها لم يسبق لها الزواج قبل الارتباط به، ومشيرة إلى أنها أيضًا لا تجد مشكلة في أن يتزوج عليها من جديد طالما سيعدل بين زوجاته، لدرجة أن في تلك الحالة مستعدة أن «تخطبله بنفسها».

واعترضت «العجوز»، خلال لقائها السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، على وصف زوجها بـ «المزواج» أو الرجل «بتاع الستات»، لأنها إذا وصفته بهذه الأوصاف يعني ذلك أنها لا تحترم زوجها، موضحة أنه لا يعني خوضه أكثر من تجربة زواج أن المشكلة به من الأساس، فقد تكون المشكلة عدم التوفيق في اختياراته أو «النصيب».

زوجي مش بكرش ولا أصلع ولا معاه فلوس وطمعانة فيه

وأوضحت الإعلامية، أنها اتخذت خطوة زواجها من المطرب والملحن يحيى نديم، بعد أن تعرفت على هذا الرجل وتأكدت من احترامه، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجمهوها واعتقدوا أنها تزوجت من رجل «بكرش وأصلع ومعاه فلوس»، طمعًا في أمواله: «مش صح، وزوجي فنان معروف وحد محترم جدًا».

وأعلنت، أنه من البداية كان هناك اتفاق بينها وبين زوجها، أنها ليس لديها أي مشكلة إذا رغب أن يتزوج مرة أخرى: «هذا حلال ربنا، موافقة يتجوز تاني وأنا على زمته»، موضحة أن معرفتها بأنه قادرًا على أن يعدل بين زوجاته، هو من يجعلها لا تقلق من فكرة زواجه مرة أخرى، وحتى لو أحب زوجته الجديدة أكثر منها: «ربنا هو اللي بيتحكم في القلوب مش احنا»، ولا استطيع أن ألومه على ذلك.

كان هيجوز عليا ومحصلش نصيب

وصرحت «العجوز»، أنه ليس لديها أي مشكلة حتى أن تساعده في اختيار زوجة جديدة، لدرجة «تخطبله بنفسها»، مؤكدة أنها لا تجد مشكلة في ذلك، كاشفة أنها جربت ذلك وعاشته بالفعل، ولا تقول كلام لمجرد «الشو»، معلنة أنه زوجها متاح أمامه أن يعود لإحدى طليقاته، كما أنه كان لديه مشروع زوجة جديدة في الفترة الأخيرة لكنه لم يتم «ومحصلش نصيب».