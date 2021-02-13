بمناسبة عيد الحب.. حديقة حيوان تطلق أسماء المرتبطين على «الصراصير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفال من نوع خاص بعيد الحب، أطلقته حديقة حيوانات في منطقة برونكس في نيويورك، والتي أتاحت الفرصة أمام الراغبين في الاحتفال بإطلاق اسم حبيبهم على «صراصير» الحديقة والتي تنتمي إلى نوع الفحاح المدغشقري، لتكريس علاقة حبها للأبد، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

إطلاق أسماء المرتبطين على «الصراصير»

وكتبت الصفحة الرسمية للحديقة عبر موقعها الإلكتروني منشورًا، حيث كتبت فيه: «قد لا تجدون الكلام الصحيح دائما لكن بإمكانكم دائما إثارة القشعريرة لديهم، أطلقوا اسم حبيبكم على صرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير تدوم أبدًا».

«الصرصار» مقابل 15 دولارًا

وأكدت، أن هذه الخدمة مقابل دفع 15 دولار يتم دفعها من أي شخص يرغب في إهداء حبيبه الحالي أو السابق شهادة تثبت تسمية الصرصار على اسمه.

وأطلقت الحديقة هذه الشهادات منذ عام 2011 وتتيحها سنويا فترة الاحتفال بعيد الحب في شهر فبراير من كل عام، وتطرح أجناس مختلفة من الصراصير المستوطنة في جزيرة مدغشقر.

وأشارت الحديقة، إلى أنه يتم شراء هذه الصراصير على شكل حيوانات قماشية في مقابل 35 دولارًا أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح «لقاء» صرصور فحاح مدغشقري، والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات في مقابل 60 دولارًا.

ويصل طول هذه الصراصير إلى 10 سم، والتي نادرة ما تدخل إلي المنازل، بل تفضل العيش بحديقة الحيوان عكس باقي السلالات.

ويستعين بها البعض أحيانا كحيوانات منزلية، عكس باقي الصراصير المكروهة لدى الكثير من الأشخاص، ويحاولون التخلص منها بأي شكل وبطرق مختلفة منها الاستعانة بأقوى المبيدات الحشرية لقتلها.

وفي مصر، نلاحظ أن الصراصير من الحشرات المكروهة بشكل كبير، إذ يتم التخلص منها فورًا وضربها بالطريقة المعتادة باستخدام الحذاء أو بعض أدوات المنزل.