تفاصيل حفل «أون لاين» للراقصة أنستازيا: ظهرت بملابس غير مطابقة للمواصفات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الراقصة الأجنبية «أنستازيا» مقطع فيديو لها، خلال أول حفل أداء للرقص الشرقي «أون لاين»، بصحبة فقرة كاملة من العازفين.

تفاصيل إطلالة أنستازيا

وظهرت الراقصة الأجنبية، بمكياج سموكي وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع بدلة باللون الفيروزي، مزودة بفتحتين جانبيتين طويلتين، بدون بطانة أو شورت ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات الخاصة بأزياء الراقصات في مصر.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته «أنستازيا» عبر «إنستجرام»، وصلة رقص شرقي لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، معربة عن سعادتها بخوص تجربة الرقص «أون لاين».

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «أنتي نسيتي البطانة يا أنستازيا»، و«جوهرة ولورديانا بيرقصوا أحسن».

إطلالة أنستازيا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشار إلى أن الراقصة الأجنبية أنستازيا خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في العام الماضي، مرتكبو فستان بليزر أبيض، كشف عن تفاصيل جسدها، فجاء قصير للغاية، وأظهر ظهرها ومنطقة الصدر كامل، مع الشعر الأشقر الكيرلي والمكياج السموكي.