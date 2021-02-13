عملت نفسها بتتخانق.. حيلة ماكرة في مباراة كرة قدم نسائية ورواد: دماغ مش بتنام «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المراوغات والحيل المختلفة يلجأ إليها الكثير من لاعبي كرة القدم داخل الدائرة المستديرة، كلُ يحاول التصيد للآخر حتى يجد خطأ يستخدمه على الخصم لتسجيل الأهداف في النهاية، وهو ما لجأت إليه إحدى اللاعبات خلال مباراة كرة قدم نسائية، حيث افتعلت مشكلة مع نظيرتها حتى تسنح لها فرصة التسجيل والتصويب.

مشادة كلامية فضلًا عن التشابك، هكذا حاولت اللاعبة افتعال مشكلة مع الخصم حتى يتثنى لها فرصة الانفراد بالكرة ومن ثم إحراز الهدف، وهو الأمر الذي انتبهت له اللاعبة حتى استغلت فرصة انشغالها في الخلاف وركلت الكرة لزميلتها التي تجاورها حتى استطاعت تسديد هدف في مرماهن، إحداهن كانت تحمل الرقم 9 والآخرى 23.

باحترافية وبهدوء تام استطاعت اللاعبة نيل مرادها، وخدعت الخصم حتى تفاجئت بالهدف، وهو الأمر الذي لفت الأنظار من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تشاركوا المقطع القصير من المباراة الذي لم يتخطى ثوانٍ معدودة، متحدثين من خلاله عن براعة وحيل السيدات داخل الملعب.

تعليقات الرواد: دماغ شغالة مش بتنام

آلاف من المشاركات فضلًا عن تسجيلات الإعجاب والتعليقات التي لقيتها تلك المباراة من قبل الرواد، وكان من بينها: «حتى في الكورة مش سالكين، والله حركة رايقة وصايعة وجت بفايدة، عافية ذوق ذوق يعني، دماغ غالة مش بتنام، واحدة تخطط والتانية تنفذ على الهادئ، سوسة البت دي، انتهت مقولة الست ملهاش غير المطبخ، شوفت جابت جول ولا رونالدو وصلاح، ولا أجدعها مدرب يقدر يخطط الخطة دي، لا نقعد اللعيبة الرجالة في البيت بقى عندنا ستات قادرة ياعم، وعلى رأي مدحت شلبي يا نهار أبيض، شوفت ضحكت عليها وخدت الكورة ازاي في ثانية».