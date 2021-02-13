بعد قرار حظر استخدامها.. مخاطر مادة «برومات البوتاسيوم» في المخبوزات

القاهرة - سمر حسين - صحة

خطورة شديدة تحملها مادة «برومات البوتاسيوم»، والتي تستخدم في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة، ما دفع وزير التموين لإصدار قرار بحظر استخدمها نهائيا، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

تضمن القرار بأن يحظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات، كما نصت المادة الثانية من القرار أن من يخالف القرار يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

طبيبة تغذية: برومات البوتاسيوم تسبب السمنة وتتفاعل مع أدوية كورونا

وعن أضرار تلك المادة، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن مادة برومات البوتاسيوم تستخدم في النودلز والمرقة وتحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم وتسبب الكولسترول، تتفاعل مع أدوية كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم «القتل الصامت».

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، أن هذه المادة لها تأثير مباشر على ضخ الدم، وتسبب ارتفاعه، وتستخدمها بعض الشركات الشهيرة في المخبوزات والمعجنات، وتعد هذه المادة عبارة عن مكسبات طعم ضارة بصحة القلب، مؤكدة خطورتها على صحة الأطفال في كل الأعمار وتصيب الأطفال بالسمنة.

ولفتت، إلى أنها مركب كيميائي له الصيغة KBrO3، وهي مادة مؤكسدة قوية جدًا وتأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، تستخدم برومات البوتاسيوم كمادة محسنة للخبز ولأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، ولكن بعد تبين ومعرفة بعض مضاعفاتها الصحية تم إيقاف استخدامها في بعض الدول.

وكان نص القرار الوزاري رقم 31 لعام 2021 على: «يحظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات».

القانون: يعاقب على استخدامها وفقا للمادة رقم 281

بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن من يخالف القرار، يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

ويستخدم العديد من أصحاب المخابز مادة برومات البوتاسيوم كمحسنات للخبز، كما تستخدم أيضا في تعقيم المياه وأدوات التجميل وهناك بعض الدول أوقفت استخدامها.