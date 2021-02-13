أضرار القهوة على المرأة الحامل.. منها التأثير في سلوكيات الطفل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر القهوة من المشروبات التي يفضلها البعض، ولكن يختلف الوضع أثناء فترة الحمل للسيدات، حيث يعملن على التقليل منها أو منع تناولها نهائيًا حتى لا تضر بصحة الجنين.

وبعد فحص بيانات 9000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، اتضح أن تناول القهوة أثناء الحمل يصيب الأطفال بمشكلات سلوكية ويؤثر على تطور الدماغ وصحة الطفل، بحسب علماء جامعة روتشستر بنيويورك.

ولفتت إلى أن الكافيين يؤدي إلى تغييرات في سلوكيات الأطفال، حيث طُلب من النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين لتقليل مخاطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، لكن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستهلكن القهوة يصبحن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل سلوكية في وقت لاحق من الحياة.

كما أظهرت فحوصات الدماغ للأطفال الذين تناولت أمهاتهم الكافيين أثناء الحمل تغيرات في المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل سلوكية في وقت لاحق، بما في ذلك صعوبات الانتباه وفرط النشاط، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

أضرار القهوة

الأرق

يتميز الكافيين بخصائصه المنبّهة التي تساعد على بقاء الشخص نشيطًا، إلّا أنّ تناوله قد يسبّب الأرق، وعدم القدرة على النوم بشكلٍ جيد خلال الليل، لأنه يبقى في الجسم بمعدّل 5 ساعات، إلّا أنّ تأثيره قد يستمرّ لتسع ساعات عند بعض الأشخاص، وتختلف هذه المدة من شخصٍ آخر، حسب قدرة الأجسام المختلفة على التعامل مع الكافيين، ولذلك يجب الانتباه إلى الكمية المستهلكة من الكافيين ووقت تناوله.

الإدمان

على الرغم من أنّ الكافيين لا يُسبّب الإدمان الذي تسببه بعض الأدوية والمخدرات، إلّا أنّ تناوله بكميّات كبيرة قد يسبّب اعتماد الكافيين، وقد تظهر على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ويمتنعون عن شربه لمدة 16 ساعة، مثل الصداع، والتعب، وبعض الأعراض الأخرى.