مصممة فستان دينا داش: اتنفذ في 126 ساعة ومكنتش متوقعة الضجة الحلوة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فستان زفاف بنقوش هادئة، تجملت به الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، في عقد قرانها، مشاركة لقطات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من الجمهور المشيدين بحُسن طلتها.

«هُن» تواصل مع بسنت بدران مصممة فستان دينا داش للحديث عن تحضيرات تلك الإطلالة، وسط ردود الأفعال الواسعة على الفستان، وإعراب مصممة الأزياء عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية: «مكنتش متوقعة الضجة الحلوة اللي حصلت على الفستان، وحقيقي فرحتني جدًا»، مضيفة أن العديد من الفتيات طلبن منها تنفيذ التصميم نفسه لهن.

تفاصيل فستان دينا داش في عقد قرانها

«اشتغلنا على الفستان أسبوعين كاملين، تحديدًا لمدة 126 ساعة».. بتلك الكلمات تتحدث مصممة الأزياء عن كواليس الفستان، المصنوع من التل «أوف وايت»، مع 3 أقمشة مختلفة من الجوبير: «فرغت الأقمشة دي، ودخلتهم في بعض علشان أطلع شكل مختلف ومميز».

اعتمدت مصممة الأزياء على «هاند ميد»، للحصول على أفضل تصميم يتناسب مع شكل دينا داش: «الحمد لله الفستان طلع زي ما إحنا عايزين، وهي كانت مبسوطة منه أوي».

معلومات عن دينا داش

وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أنتي نسخة من أخوكي أحمد داش وزي القمر»، و«ملكة جمال بالأبيض».

يشار إلى أن دينا داش أنفلونسر يتابعها مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن تحدثت لـ«الوطن» عن عملها، قائلة إنها تشارك في فعاليات داعمة للمشروع الصغيرة كمتحدثة، لتشجيع الفتيات على بدء مشروعات خاصة بهن في كل المجالات، معربة عن سعادتها بنجاح قناتها على يوتيوب، التي تقدم من خلالها نصائح للفتيات عن الموضة والمكياج، فضلا عن مشاركة جوانب من حياتها الأسرية، وعقد مسابقات مع شقيقيها.

وتتلقى دينا داش دعمًا كبيرًا من عائلتها، حيث يحضر والدها معاها أغلب الفعاليات، يراقبها من بعيد في صمت وفخر بنجاحها: «أبويا وعيلتي دايما في ظهري بجد».

وتقدم دينا داش نصيحة للفتيات الراغبات في أن يصبحن «إنفلونسرز»، بأن تتحدث بتلقائية بعيدا عن التصنع، قائلة: «خليكي حقيقية، وقدمي الحاجة اللي بتحبيها واللي بتعبر عنك، وإياكي تتكلمي عن حاجة مش حباها، علشان فاكرة الناس عايزة الكلام ده».