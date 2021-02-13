زوجة أحمد الفيشاوي تكتب مقطعا من أغنية عكس بعض.. ورواد: «انتوا متخانقين؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمقطع من أغنية «عكس بعض» للمطرب عمرو دياب، والتي تتحدث عن الفراق، أثارت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رواد السوشيال ميديا لزوجة أحمد الفيشاوي: أنتي متخانقة مع الفنان؟

وكتبت زوجة أحمد الفيشاوي: «وسيرة الحب لو تيجي.. بقيت منها بخاف وأهرب»، مرفقة صورة لها بمفردها، عقب حديثها عن زوجها للمرة الأولى في مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم F.M»، وتغزلها به.

وتفاعل الجمهور مع المنشور، بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أنتي متخانقة مع الفيشاوي؟»، و«ليه نزلتي كلمات أغنية عكس بعض اللي بتتكلم عن الفراق»، و«صورتك حزينة»، و«زي القمر وملكة جمال يا ندى».

ولم ترد زوجة أحمد الفيشاوي على التعليقات حتى الآن.

أول ظهور إعلامي لزوجة أحمد الفيشاوي

يشار إلى أن ندى الكامل، قالت خلال المداخلة الهاتفية: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص»، متابعة: «إني كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت زوجة أحمد الفيشاوي على عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، بالرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت.. بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».

وعن توجيه الانتقادات لزوجها، ردت «ندى»: «بحس بالشفقة على الناس اللي بتنتقده، لأنهم مش فاهمين حاجة، وعاوزين 50 سنة عشان يبقوا زي أحمد».

واختتمت زوجة الفنان تصريحاتها: «حياتنا حلوة جدًا وأنا عايشة أحلى أيام حياتي، ومش عاوزة حد يدخل بينا».