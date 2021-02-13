معلومات عن رنا رئيس بعد فقدانها والدها وجدها.. غادة عبد الرازق مثلها الأعلى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أقل من 48 ساعة، فقدت الفنانة شابة رنا رئيس جدها ووالدها، إذ أعلنت عن وفاة والدها عماد رئيس، بعد رحيل جدها بيومين.

ونشرت «رنا»، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة سوداء اعلنت خلالها نبأ وفاة والدها، معلقة: «أبويا وحتة مني عماد رئيس في ذمة الله».

وكانت أعربت الفنانة الشابة رنا رئيس عن حزنها الشديد لوفاة جدها محمد دسوقي، ورحيله عن دنيانا، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالرحمة.

معلومات عن رنا رئيس

- من مواليد القاهرة عام 1999، أي تبلغ من العمر 21 عامًا.

- والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج في الوسط الفني.

- تعتبر والدتها هي مثلها الأعلى في كل شيء.

- أحبت عالم الفن بسبب والدتها، التي كانت تحضر معها إلى أماكن التصوير.

- أول ظهورها كان في عام 2017 بعملين «وضع أمني» و«نصيبي وقسمتك».

- في عام 2018 شاركت في بطولة مسلسل «كلبش ج2» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «بركة» من جديد مع الفنان عمر سعد.

- تحب الفنانة غادة عبدالرازق، وتعتبرها مثل أعلى لها في التمثيل.

- تحلم أن تصبح فنانة كبيرة وشهيرة لها العديد من الأعمال.

- في عام 2019 قدمت دورًا في مسلسل «شبر مية» بدور نور ابنة الفنانة نجلاء بدر بالمسلسل، كما شاركت في مسلسل «بركة».

- قدمت في عام 2020 مسلسل «سلطانة المعز» الذي عرض خلال موسم رمضان مع الفنانة «غادة عبد الرازق»، المسلسل الثانى هو مسلسل «ليالينا 80» خلال رمضان أيضًا، أما المسلسل الثالث فهو مسلسل «الحرامي» وعرض على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف.

- من المقرر عرض مسلسل «نجيب زاهي زركش» لها في 2021.