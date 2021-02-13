فيروس كورونا: 3 نصائح جديدة عليك القيام بها باستخدام الكمامة لحماية أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يعني طرح لقاح كوفيد أننا نجحنا في احتواء فيروس كورونا ولم نعد عرضة لخطر العدوى، إلى جانب ذلك، نظرًا لأن متغيرات كوفيد شديدة العدوى بدأت بالانتشار في أجزاء مختلفة من العالم، فمن الأهمية بمكان توخي الحذر.

ويعد ارتداء قناع الوجه أحد الطرق الفعالة لتقليل مخاطر العدوى وللحماية المثلى، فقد أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ببعض الأشياء الجديدة التي يجب عليك فعلها باستخدام قناعك، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع "timesofindia".

ضاعف قناعك

قد يبدو ارتداء قناعين غريبًا بالنسبة لك، لكن وفقًا للدراسات، فإنه فعال للغاية.

وفقًا للإرشادات المحدثة لمركز السيطرة على الأمراض، فإن ارتداء قناع من القماش فوق قناع طبي يوفر مزيدًا من الحماية ضد الفيروس، تكمن الفكرة وراء مضاعفة القناع في أنه يمكن أن يحمي من الجزيئات المحمولة في الهواء التي قد يستنشقها معظم الناس من خلال قناع غير ملائم.

يمكن أن يكون القناع الأول بمثابة حاجز مادي ويمكن للقناع الثاني تصفية الجسيمات المتبقية، علاوة على ذلك، يتناسب تمامًا مع الوجه ويمكن أن يقلل التعرض للفيروس بنحو 90 في المائة (قناع واحد يمكن أن يضمن حماية بنسبة 50 في المائة فقط).

ربط حلقات الأذن

يعد ربط طرفي حلقات الأذن طريقة أخرى للتأكد من أن القناع يغطي فمك وأنفك تمامًا ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها الاتصال عن قرب بالفيروس.

تمت مشاركة هذه الحيلة لإصلاح القناع الفضفاض في أغسطس من العام الماضي من قبل طبيبة أسنان تدعى أوليفيا كويد من مونتريال.

وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن هذه الحيلة يمكن أن تقلل التعرض بأكثر من 95 في المائة، كل ما عليك فعله هو أن تأخذ كلتا حلقات الأذن الخاصة بالقناع وربط عقدة بالقرب من جانبي القناع.

افتح القناع وثني الفتحات الموجودة على الجانبين أسفل حلقات الأذن، سيؤدي ذلك إلى تحسين ارتداء الكمامة وسيوفر حماية أفضل.

استخدام دعامة القناع

من الخيارات الفعالة الأخرى لتحسين الكمامة استخدام قناع أو غطاء نايلون فوق القناع (الدعامة).

يمكن أن يؤدي استخدام قناع أو دعامة فوق قناع القماش إلى منع تسرب الهواء، كما سيمنعك أيضًا من استنشاق جزيئات الهباء الجوي.

يمكنك أيضًا استخدام مادة ترشيح عالية الجودة وارتداء أقنعة مزدوجة، بهذه الطريقة، تحصل على ثلاث طبقات من الحماية، هذا يمكن أن يحمي من الفيروس بنسبة 90 في المائة على الأقل.

خطوات يجب اتباعها أثناء ارتداء القناع

الأقنعة ضرورية للحماية الأولية من فيروس كورونا الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجهاز التنفسي العلوي، يحتاج المرء إلى توخي الحذر الشديد أثناء ارتدائه وإزالته، خطأ بسيط يمكن أن يزيد من خطر الإصابة، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها أثناء ارتداء القناع وإزالته.

أثناء ارتداء الكمامة:

الخطوة 1: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون أو معقم يحتوي على نسبة 70 في المائة من الكحول قبل لمس القناع.

الخطوة 2: افحص القناع بحثًا عن التلف والأوساخ.

الخطوة الثالثة: ضعي العلامات على وجهك بشكل صحيح وغطّي فمك وأنفك وذقنك، لا ينبغي أن يكون هناك أي فجوات على الجانبين.

أثناء إزالة القناع:

الخطوة 1: نظف يديك بالماء والصابون أو المطهر قبل إزالة القناع.

الخطوة 2: قم بإزالة القناع من الأشرطة الموجودة خلف الأذنين أو الرأس.

الخطوة 3: إذا لم يكن القناع متسخًا، فقم بتخزينه في كيس بلاستيكي، أو اغسله بالصابون والماء الساخن.

الخطوة 4: نظف يدك بعد إزالة القناع.