"شوكولاتة وجيم ومخدة".. 7 هدايا صحية لشريك حياتك في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتفل العالم بـيوم عيد الحب يوم 14 في الشهر الجاري، فهو يوم مميز بين الزوجين أو الحبيبين.

ويعد اختيار الهدايا من الأمور المحيرة للكثيرين، حيث إن الهدية وسيلة من وسائل التعبير عن الحب والاهتمام، لكن هل فكرت يوما في تقديم هدايا صحية؟

لذا نستعرض لكم مجموعة متعددة من الأفكار لهدايا صحية يمكن تقديمها في عيد الحب، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

- اشتراك في جيم:

تعد من الهدايا التي يمكن تقديمها لشريك شريك حياتك، وهو قضاء وقت رياضي ممتع في جيم، أو شراء بعض معدات التمرين، لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.

- طنجرة ضغط:

شراء طنجرة ضغط لشريك حياتك من الهدايا التي تساعد على إعداد وجبة صحية ولذيذة في جزء صغير من الوقت، فضلا عن الاحتفاظ بالعناصر الغذائية للطعام.

- الشوكولاتة الداكنة:

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والمكونات المضادة للالتهابات، فضلا قد ثبت علميًا أن الشوكولاتة تساعد أيضا في زيادة مستويات هرمون "السيروتونين"، الذي قد يجعلك تشعر بالسعادة، لذا تعد من أفضل الهدايا الصحية التي يمكن تقديمها.

- جهاز تتبع للياقة البدنية:

من الهدايا التي يسعد بها شريك حياتك، حيث يتمتع هذا الجهاز بتصميم أنيق وبسيط ومقاوم للماء أيضًا، كما أنه يساهم في حساب كمية النوم وساعات التمارين الرياضة يوميا، كما أنه يعمل كمنبه أيضا.

- ماكينة لصنع القهوة:

إذا كان شريك حياتك من محبي القهوة، لذا فأن ماكينة القهوة تعد من الهدايا التي يمكن تقديمها له، حيث أن تناول القهوة بإعتدال لها العديد من الفوائد الصحية مثل: تحسين الذاكرة والإدراك، خفض الإصابة بمرض السكري.

- وسادة طبية للنوم:

تعد هذه الأداة مثالية لنوم صحي وعميق، حيث تعتبر القيلولة طريقة رائعة للتخلص من السموم في الجسم، وتقوية جهاز المناعة لديك، فضلا عن

أنها تساعد على الوقاية من مشاكل الفقرات.

- الأحذية الرياضية:

أفضل هدية يمكن تقديمه لشريك حياتك في عيد الحب هي الأحذية الرياضية، التي تساعد في امتصاص الصدمات، ويقي صاحبه من بعض الإصابات كما أنه خفيف الوزن وملائم لممارسة التمارين الرياضية.