إطلالات اليوم: درة ناعمة.. ونيلي كريم ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام"

-سمية الخشاب:

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستاناً باللون الكاشمير، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

-درة:

طلت الفنانة درة ببليزر باللون الأبيض، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-هبة مجدي:

تألقت الفنانة هبة مجدي ببدلة باللون الأحمر، مزودة بأكمام ونسقت أسفلها شميز باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، واختارت أن تترك شعرها منسدلة.

-نيلي كريم:

ظهرت الفنانة نيلي كريم ببدلة باللون الأسود، مع فيست باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-مي سليم:

أما الفنانة مي سليم ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام منفوخة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة.

-سهر الصايغ:

ظهرت الفنانة سهر الصايغ تيشرت باللون الأورانج مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاؤ باللون الرصاصي، وتركت شعرها منسدلا.

-نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بلوفر باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز باللون الأورق الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

عبير صبري:

طلت الفنانة عبير صبري بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

_ مايا دياب:

ارتدت الفنانة مايا دياب توب كت باللون الكافيه، مع بنطلون وجاكيت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.