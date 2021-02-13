دراسة تكشف مفاجأة جديدة عن بداية كورونا: ظهر في فرنسا في نوفمبر 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشير دراسة جديدة إلى أن كوفيد-19 كان موجودًا في فرنسا في نوفمبر 2019، في مفاجأة جديدة حول أول ظهور لفيروس كورونا القاتل الذي أكد العلماء أن وجوده كان في ووهان الصينية.

الدراسة أجريت على عينات مصل لأكثر من 9000 بالغ فرنسي، وأشارت إلى أن الفيروس التاجي الجديد (Covid-19) ربما كان موجودًا في البلاد في وقت مبكر من نوفمبر 2019، حيث ثبت أن بعض العينات التي تم أخذها بين ذلك الشهر ويناير 2020 أظهرت وجود أجسام مضادة للفيروس، وفقا لموقع " thehealthsite".

ونُشر البحث، الذي قاده فابريس كارات، مدير معهد بيير لويس لعلم الأوبئة والصحة العامة في باريس، في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة في 6 فبراير، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

وتم جمع 9144 عينة مصل بين 4 نوفمبر 2019 و 16 مارس 2020 من مشاركين يعيشون في 12 منطقة فرنسية رئيسية، وذكر التقرير أن متوسط أعمارهم 55 و 51 في المائة منهم من الإناث.

يقول مؤلف الدراسة فابريس كارات: "حددنا 353 مشاركًا كان اختبارهم إيجابيا للسارس CoV-2 ، و تم اكتشاف الأجسام المضادة المعادلة في 44 مشاركًا".

اللافت للنظر، تم أخذ عينات من 13 مشاركًا لديهم كورونا إيجابي وأجسام مضادة محايدة بين 5 نوفمبر 2019 و30 يناير 2020، وقد تم جمع عينة مصل سبعة منهم في نوفمبر 2019.

ويعتقد الباحثون أن هذه الدراسة تشير إلى وجود Covid-19 في فرنسا في وقت مبكر من نوفمبر 2019.

في 7 مايو 2020، أعلن مستشفى ألبرت شفايتزر في كولمار بشرق فرنسا في بيان، أن أخصائيي الأشعة قد راجعوا 2456 فحصًا للصدر تم إجراؤه بين 1 نوفمبر 2019 و30 أبريل 2020، وأظهرت النتائج أن الحالة الأولى المشتبه بها تعود إلى 16 نوفمبر 2019.

وفي 3 مايو 2020، صرح إيف كوهين، رئيس وحدات العناية المركزة في مستشفيين بفرنسا، لوسائل الإعلام أن المستشفيات أعادت فحص العينات المأخوذة من 24 مريضًا بالتهاب رئوي بين ديسمبر 2019 ويناير 2020.

وأظهرت النتائج أن الرجل الذي تم نقله إلى المستشفى في 27 ديسمبر 2019 وهو الآن بصحة جيدة، ثبتت إصابته بـ Covid-19.

وسجلت فرنسا حتى الآن ما مجموعه 3465951 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي من أكثر الدول تضررا في أوروبا، مع وجود 80951 حالة وفاة.