معهد روسي يعلن عن إطلاق تقنية جديدة للتعامل السريع مع طفرات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "جاماليا"عن إطلاق تقنية جديدة من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورونا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وصرّح مدير المعهد الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V"، ألكسندر غينسبرغ، بأن "المعهد قد أطلق التقنية التي من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرتين إذا بدأ فيروس كورونا في التغير بسرعة".

هذا وقد أكد كبير المتخصصين في معهد "جاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.