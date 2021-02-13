صيحات جمالية ناعمة من هبة الدري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - تتمتع الفنانة المصرية، هبة الدري، بشعبية كبيرة في دول الخليج؛ حيث لفتت الأنظار إليها بنعومتها وجمال ملامحها العربية، وتمتلك هبة أسلوباً خاصاً في تطبيق المكياج وإبراز تفاصيل ملامحها التي تتميز بالهدوء والنعومة، كما أنها تعتمد أساليب مكياج مختلفة باعتماد الألوان الكلاسيكية الناعمة والمناسبة لكل النساء، فلا تترددن في التألق على غرارها.



إطلالات يومية للعمل من هبة الدري

إطلالات يومية للعمل (الصورة من انستغرام )



أجمل ما في تقنيات تطبيق المكياج هي قدرتها على التطوّر والتأقلم بحسب الموضة ولون البشرة وطبيعتها، فإن كنتِ تبحثين عن تقنية ناعمة من هبة الدري فيمكننا أن نقدِّم لكِ عدة خيارات؛ حيث أطلت في الإطلالة الأولى بمكياج بدرجات اللون البني مع قلم الكحل الأسود، واستخدمت البلاشر وقلم الروج بدرجة زهري ناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل على أحد الجانبين، وفي إطلالة أخرى استخدمت درجات اللون البني في المكياج مع تسريحة الشعر المرفوعة من المنتصف والمنسدلة على الكتفين بطريقة ناعمة وأنثوية تُبْرِزُ ملامح الوجه.

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هبة الدري بالشعر الويفي مع المكياج الناعم

هبة الدري بالشعر الويفي (الصورة من انستغرام )



تتلاءم تسريحات الشعر الويفي مع إطلالتك الأنيقة في مختلف المناسبات والمشاوير اليومية، خاصة إن طبَّقتِها مع مكياج ناعم مناسب لأزيائك، لذا ظهرت هبة الدري بتسريحة الويفي للخصلات الصغيرة المنسدلة على الكتفين مع مكياج بدرجات اللون البني، واستخدمت في هذه الإطلالة تقنية الكونتور لتصغير الأنف وتحديد ملامح الوجه إلى جانب الرموش الاصطناعية، وفي إطلالة أخرى أكثر أنوثة سرحت هبة شعرها بأسلوب الويفي المرفوع من المنتصف مع ظلال العيون باللون البني والبلاشر وقلم الروج بدرجات اللون الزهري الأنثوية.

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الشعر القصير مع أحمر الشفاه الداكن

الشعر القصير مع أحمر الشفاه الداكن (الصورة من انستغرام )



أحمر الشفاه الداكن من الصيحات التي لا تبطل موضتها أبداً، حيث يمنح الشفاه مظهراً أنثوياً إلى جانب المكياج الناعم، لذا طبقت هبة الدري هذه الصيحة بمكياج زهري للعينين مع أحمر الشفاه بدرجة الأحمر الناعم والبلاشر المشمشي، وسرحت شعرها القصير بأسلوب مموج للمسة عصرية مناسبة للشابات.

المكياج الكلاسيكي هو مكياج نهاري ومسائي يوضِّح معالم الوجه الطبيعية بدرجات اللونين الزهري والبني، ليضفي عليكِ مظهراً بسيطاً وأنيقاً، لذا لا تترددي في اتباع طرق هبة الدري الجمالية إلى جانب تسريحات شعرها العصرية؛ لتتمتعي بمظهر بسيط ولافت.

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