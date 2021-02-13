فساتين أنثوية وأخرى عصرية من أنابيلا هلال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - تتجه عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية، أنابيلا هلال، إلى فساتين السهرة الجريئة والعصرية التي تُبْرِزُ بها أنوثتها وأناقتها بشكل مميز؛ حيث يساعدها على ذلك قوامها المتناسق، ولسحرها الخاص في اختيار الأزياء، نرصد لكُنَّ اليوم أحدث إطلالاتها بالفساتين المميزة





فساتين اللون الأسود من أنابيلا هلال

أنابيلا هلال بفستان أسود مورد



سحرتنا أنابيلا هلال بعدة تصميمات لها بالفساتين السوداء بتصميماتها المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أسود طويل ذات قصة واسعة من الأسفل وقماش التول، وتميز التصميم بطبعات الزهور البيضاء مع القَصَّة المحدِّدة للخصر، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أسود وتسريحة منسدلة للشعر.

تابعي المزيد:لِم أثار فستان ريا أبي راشد الزهري كل هذا الجدل؟

أنابيلا هلال بفستان من توقيع إيلي صعب

وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أسود قصير من توقيع إيلي صعب تميز بياقته البيضاء من الكروشيه مع ربطة عنق سوداء، وأكملت مظهرها ببوت عالٍ يصل إلى فوق الركبة، ليمنحها مظهرًا عمليًّا مميزًا، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ومنسدل على أحد الكتفين.

فستان عصري باللون الأسود من أنابيلا هلال

كما أطلت بفستان أسود تميّز بقماش الدانتيل والشراشيب الناعمة المنسدلة، وأكملت إطلالتها بحزام أسود محدِّد للخصر مع تسريحة شعر مميزة بأسلوب ذيل الحصان المرتفع.

فستان أسود لامع من أنابيلا هلال

وفي الإطلالة الرابعة ارتدَتْ فستانًا أسود لامعًا مصممًا بفتحة جانبية واسعة للساق ومزينًا بتطريزات حمراء في أحد الجوانب ليشابه الأزياء الصينية، وزينته بحذاء بكعب أحمر وأقراط سوداء طويلة، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بأسلوب مرفوع.

تابعي المزيد : أزياء أنابيلا هلال للطويلات استوحي منها



فساتين لامعة من أنابيلا هلال

فستان فضي من أنابيلا هلال



للسهرات المميزة لا بد أننا نفكر في اعتماد الفساتين اللامعة ذات الترتر أو الجليتر المناسب للون بشرتنا ومناسباتنا، ولأفكار تصميمات عصرية وأنيقة اختارت أنابيلا هلال فستانًا فضيًّا بأكمام طويلة وفتحة ساق طويلة مع تصميم عصري للخصر، وأكملته بإكسسوارات فضية مميزة، مع تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على احدى الجانبين.

تابعي المزيد:إطلالات بثينة الرئيسي الكلاسيكية

فستان لامع من أنابيلا هلال

وفي إطلالة مفعمة بالأنوثة نسقت فستانً ذهبيًّا ضيقًا بقَصَّة طويلة مصممًا بدون أكمام، مع أقراط دائرية وحذاء بكعب ذهبي، ولجأت لتسريحة مموجة للشعر.

فستان ناعم بأكمام عصرية

وتزينت في الخيار الثالث بفستان أبيض طويل مصمم بقصة الحورية مع أكمام منفوخة من الترتر الفضي، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل على أحد الجانبين

تابعي المزيد :مهيرة عبد العزيز عاشقة اللون البنفسجي



أنابيلا هلال بفساتين ملونة وطويلة

أنابيلا هلال بفستان ناعم و ملون



إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الحيوي في إطلالاتك بالفساتين، فقد تألقت أنابيلا هلال بفستان بنفسجي من دون أكتاف تميّز بقَصَّته البسيطة والمنسدلة من توقيع ايلي صعب، وأُكمل بالحزام الأسود الذي أتى على شكل فيونكة محدّدة لمنطقة الخصر، وأكملته بتسريحة نصف الرفعة.

أنابيلا هلال بفستان أنثوي

وفي إطلالة مفعمة بالأناقة والأنوثة تجملت بفستان أحمر بقَصَّة الحورية، وتميز بأكمام شفافة مع الفصوص المتناثرة لأناقة مميزة.

تابعي المزيد:المصمم نجا سعادة من عالم الطبّ إلى تصميم الأزياء!