ملابس محجبات باللون الأبيض موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - عادت الأزياء البيضاء إلى صيحات موضة موسم ربيع وصيف ٢٠٢١ بشكل كبير، ولتُواكبيها بأسلوب محتشم ومناسب للمحجبات، فقد رصدنا لكن أبرز تنسيقات مدونات الموضة العربيات للأزياء البيضاء بأساليب مختلفة؛ لتعتمدن ما يناسبكن منها.



تنسيق الفساتين البيضاء بأسلوب حنان الحكيم

الفساتين البيضاء بأسلوب حنان الحكيم



حنان الحكيم، فاشون بلوجر وإعلامية مصرية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٥٩٠ ألف شخص؛ وذلك لتميزها بأسلوب أزيائها المحتشمة، ومن وحي أحدث خياراتها المواكبة لعام ٢٠٢١ لجأت حنان للفساتين البيضاء بأسلوب أنيق وناعم؛ حيث أطلت بفستان أبيض من الساتان المصمم بأكمام منفوخة وبحزام محدد للخصر مع حجاب بني وإكسسوارات باللون الذهبي الناعم.

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حنان الحكيم

واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا أبيض تقليديًّا مصممًا بقَصَّة البليزر في الأعلى مع أزرار بنية، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وإكسسوارات عصرية.

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إطلالات عملية باللون الأبيض من تسنيم أبو سيدو

تسنيم أبو سيدو



اعتمدت مدونة الموضة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، على اللون الأبيض في إطلالاتها العملية بشكل كبير، ومن أبرز خياراتها تأنقت ببلوزة وبنطال واسع باللون الأبيض مع معطف البليزر الأبيض المخطط بالأسود بخطوط نحيلة وناعمة إلى جانب الأزرار الذهبية، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحقيبة صغيرة ناعمة للمسة عصرية.

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تسنيم أبو سيدو

وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أبيض مزين بخطوط وفصوص صغيرة باللون الأبيض والفضي، وأكملت الإطلالة بحجاب بدرجة فاتحة من البني مع حقيبة مزينة بشراشيب ناعمة.



تنسيق اللون الأبيض بأسلوب كلاسيكي من لولوة الخطاف

من لولوة الخطاف



لولوة الخطاف، يوتيوبر كويتية يتابعها على إنستجرام قرابة ٦٠٠ ألف شخص؛ حيث تنشر من خلاله تفاصيل لحياتها اليومية، ولأنها من الفتيات الشابات مُحِبَّات المظهر الكلاسيكي بشكل كبير فقد تزينت في إحدى إطلالاتها بقميص أبيض تقليدي مع معطف أبيض ناعم مصمم بقَصَّة منسدلة، وأكملته ببنطال بيج وحقيبة سوداء صغيرة، إلى جانب الإكسسوارات الذهبية.

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دلال الدوب بأزياء بيضاء مناسبة للسفر

دلال الدوب



تشارك المدونة الكويتية، دلال الدوب، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأبرز إطلالاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليونين و٨٠٠ ألف شخص، ولنشرها أزياء أنيقة ومناسبة للسفر باللون الأبيض فقد رصدنا لكُنَّ بعض إطلالاتها؛ حيث ارتدَتْ بنطالًا واسعًا أبيض مع بلوزة طويلة ومعطف عملي باللون الأبيض المزين بالفرو في الرقبة وأطراف الأكمام بأسلوب مميز، وأكملته بحذاء أسود من الجلد لكسر اللون، فيما ظهرت ببنطال وبلوزة صيفيين باللون الأبيض مع بلوزة شتوية باللون الفوشيا المصممة برقبة عالية وأكمام طويلة، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض مع حقيبة زرقاء عصرية.

دلال الدوب

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