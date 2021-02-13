عبايات بتطريزات الريش موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - عادت صيحة عبايات الريش إلى خطوط الموضة بشكل كبير في عام ٢٠٢١؛ حيث إنها من الصيحات الأنيقة والمميزة التي تناسب جميع المواسم، وتضفي على مظهرك لمسة أكثر فخامة وأناقة، ومن وحي مدونات الموضة على إنستغرام جمعنا لكُنَّ أبرز تصاميم عبايات الريش؛ لتعتمدن عليها في مناسباتكن القادمة.



خولة المراغي بعبايات الريش

خولة المراغي بعبايات الريش (الصورة من انستغرام)



تعتمد الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، على العبايات الخليجية في مظهرها بشكل كبير، ولمواكبة خطوط الموضة تأنقت بعباية بيضاء مصممة بأكمام منفوخة مزينة بالريش الأبيض في أطراف الأكمام مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية تراثية وحذاء بكعب ذهبي للمسة تراثية تقليدية.

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خولة المراغي بعباية ذهبية للمناسبات (الصورة من انستغرام)

وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية ذهبية مصممة بأكمام مزينة بالريش البني في الأطراف مع فستان أبيض مصمم بخطوط ناعمة طولية لمظهر أكثر نحافة، وزينت الإطلالة بقلادات ذهبية وحقيبة سوداء مزينة بالذهبي.

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عباية بيضاء بالريش من نوف التميمي

عباية بيضاء بالريش من نوف التميمي (الصورة من انستغرام)



لأناقة عصرية ونقية، أطلت المدونة الإماراتية، نوف التميمي، بعباية بيضاء مطرزة بفصوص فضية ومُكملة بالريش الأبيض، وأكملت اللوك بحجاب أبيض مزين بقماش الدانتيل مع حذاء فضي بكعب ناعم، لمظهر مناسب للتجمعات العائلية أو خروجات الأصدقاء.



عبايات ملونة ومزينة بالريش من هبة صالح

عبايات ملونة ومزينة بالريش من هبة صالح (الصورة من انستغرام)

هبة صالح، إعلامية إماراتية تعتمد في مظهرها اليومي على العبايات الخليجية ذات التصميمات المختلفة، ولمواكبتها لخطوط الموضة ظهرت بعباية بيضاء مصممة بحزام للخصر ومزينة بخطوط ذهبية ناعمة مع الريش الأبيض في الأطراف، وأكملت إطلالاتها بحقيبة زهرية وحذاء بكعب زهري مزين بالفصوص الصغيرة لمظهر مناسب لخروجات الصباح.

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عبايات ملونة ومزينة بالريش من هبة صالح (الصورة من انستغرام)

وللمناسبات المسائية ارتدَتْ هبة عباية كحلية مصممة بأكمام واسعة مزينة بطبعات الطاووس مع الريش الناعم في الأطراف، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الكحلي أيضاً.



مريم الياسي بعباية مزينة بالريش

مريم الياسي بعباية مزينة بالريش (الصورة من انستغرام)



مريم الياسي، مدونة إماراتية ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تلجأ في بعض الأحيان للعبايات العصرية في مظهرها اليومي؛ لتوفِّر لها الحشمة والأناقة، ومن أبرز إطلالاتها اختارت عباية الريش باللون الرمادي المزين بالفصوص الناعمة والريش البنفسجي لأناقة مميزة وشبابية.

يُعتبر الريش من الاتجاهات المميزة في الأزياء بشكل عام، وذلك لما يوفِّره من أناقة ورُقِيٍّ، ولأنه عاد بشكل مميز وبارز في موضة ٢٠٢١، فيمكنك اعتماد العبايات المرفقة بالريش، والتمتُّع بإطلالة مفعمة بالمرح وبعيدة عن العبايات التقليدية.

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