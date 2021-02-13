هدية يوم الحب من أجمل موديلات الساعات والمجوهرات الماسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - لا يخلف اثنان على أهمية حجر الماس في مجوهرات السيدة. فهو صديقها الأول، يزيد من فخامة طلّتها ويمنحها حضوراً متوهّجاً ولافتاً. ونظراً لأهمية هذا الحجر وتأثيره الكبير في صياغة المجوهرات، نراه يزيّن تصاميم الحليّ بأحجام وقصّات مختلفة.

أنواع الماس

بوشرون



هناك أنواع كثيرة من أحجار الماس التي تدخل في صياغة المجوهرات وأبرزها:

الماس الأبيض الذي يُعتبر الأكثر استخداماً في صناعة المجوهرات وهو متوافر بأحجام وقصّات متفاوتة.

الماس الأزرق هو نوع نادر الوجود وبالتالي هو باهظ الثمن. يأتي بدرجات الأزرق المتفاوتة بين الدرجة السماوية ودرجة الياقوت.

الماس الوردي ويعتبر من أنواع الماس الباهظة الثمن، ويأتي بدرجة وردية ناعمة ومشرقة، تزيد من فخامة الحليّ ورقّته.

الماس الأصفر وهو أيضاً من أنواع الماس الباهظ الثمن لأنه نادر يصعب استخراجه. يأتي بقصّات مختلفة ليزيّن مجموعات المجوهرات على تنوّعها.

الماس العسلي وهو نادر الوجود وباهظ الثمن، ولعلّه أكثر أنواع الماس جمالاً على قطع المجوهرات.

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كيف تختارين المجوهرات الماسية

يابريم



حجر الماس ليس حكراً على السهرات والمناسبات الهامة، فبعض تصاميم المجوهرات المرصّعة بهذا الحجر تتميّز بنعومتها وبساطتها ما يجعلها خياراً مناسباً لمختلف الأوقات.

بإمكانك أن تختاري من مجموعات المجوهرات الجديدة التي قدّمتها الدور العالمية تصاميم بسيطة كأقراط صغيرة من الماس أو قلادة ناعمة مرصّعة بحجر واحد، أو حتى سوار من الذهب الأبيض ومرصّع بالماس وهو ما يُعرف بالـTennis Bracelet الذي يتميّز بتصميمه الشبابي.

أما إذا كنت من اللواتي يبحثن عن قطعة فاخرة فما عليك سوى أن تختاري عقداً بتصميم ضخم ومرصّع بالكامل بهذا الحجر، أو خاتم سوليتير تتوسّطه ماسة بحجم بار أو أقراط متدلية من الذهب الأبيض والماس.

وحضور الماس لا يقتصر على المجوهرات، بل رأيناه أيضاً يزيّن تصاميم الساعات الفاخرة. بعض الساعات جاء مرصّعاً بالكامل بهذا الحجر فيما اقتصر حضور الماس في تصاميم ساعات أخرى على المينا أو القرص.

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في جولة على أبرز مجموعات الساعات والمجوهرات الماسية التي قدّمتها الدور العالمية مؤخراً، اخرتنا لك هذه الباقة المتنوّعة لتكون دليلك لاختيار القطعة الأنسب لذوقك.