«العمر مجرد رقم».. 10 صور تبرز رشاقة نادية الجندي بعد تصدرها التريند

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«أنا بحافظ على رشاقتي.. والعمر ده مجرد رقم».. بتلك الكلمات تغزلت الفنانة نادية الجندي، في جمال جسدها، خلال حلولها ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» الذي أُذيع مساء أمس، عبر فضائية «ON».

وقالت «الجندي»، إنها تلتزم بالاستيقاظ مبكرًا، مع ممارسة الرياضة باستمرار، فضلا عن حرصها على عدم تناول السكريات وتحرم نفسها من الأكل وتحرص على تناول الأكل الصحي، متابعة: «مش بأكل المحشي ولا بدوقه»، لافتة إلى أنها ترتدي «كوتشي» طوال الوقت بسبب تأذيها من كثرة ارتداء الأحذية ولا تدخن السجائر مطلقًا حفاظًا على صحتها.

إطلالات نادية الجندي

ويرصد «هن» 10 صور تبرز رشاقة نادية الجندي، خلال الفقرات التالية:

ومنذ أيام، نشرت الفنانة زينة عدة صور تجمعها بنادية الجندي، حيث تألقت الأخيرة بجامبسوت فاتح، مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج سموكي.

وتحرص نادية الجندي من حين لآخر على مشاركة جلسات تصوير لها بإطلالات صيفية شبابية تبرز أنوثتها ورشاقتها.

وتتميز أزياء نادية الجندي في جلسات التصوير في الصيف، بأنها قصيرة و«أوف شولدرز»، فضلا عن حبها للتصوير بالنظارات الشمسية كبيرة الحجم، والقبعات الضخمة الفاتحة.

فيما تظهر في بعض جلسات التصوير، بأزياء كاجوال شبابية فاتحة اللون.

وتحقق جلسات التصوير تفاعلا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محققة آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «الست نادية الجندي شكلها أصغر مني وأنا معدتش 25 سنة»، و«فعلا العمر مجرد رقم».

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة تجمع بين الفنانة نادية الجندي، ونادر عماد الدين، صاحب الـ68 عامًا، ظنًا منهم أنه نجلها، بالتزامن مع تصدرها ترند جوجل، بالرغم من نفسها سابقا لذلك الأمر، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «ابني الوحيد هشام عماد حمدي الذي أنجبته بعد زواجي من عماد حمدي الله يرحمه وعمري 16 عامًا، لذلك لا يوجد فارق كبير بيننا في العمر».

وتابعت: «أحب أوضح أن الصورة اللي انتشرت لـ نادر، النجل الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف».