بعد تصدرها التريند.. نادية الجندي عن تجاوز نجلها سن الـ68: الفارق بنا مش كبير «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ساعات من تصدرها محرك البحث جوجل، بعد ظهورها في برنامج برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» على شاشة «أون أي»، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمع الفنانة وبرجل ستيني، مرفقة بتعليق: «الراجل ده ابن نادية الجندي، وعنده 68 سنة»، تزامنًا مع رفض الفنانة الإفصاح عن عمرها الحقيقي.

نادية الجندي تعلق على صورة نجلها

وسبق أن نفت نادية الجندي ذلك الأمر في 2018، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة حينها: «ابني الوحيد هشام عماد حمدي الذي أنجبته بعد زواجي من عماد حمدي الله يرحمه وعمري 16 عامًا، لذلك لا يوجد فارق كبير بيننا في العمر».

وتابعت حديثها: «أحب أوضح أن الصوره اللي انتشرت لنادر الأبن الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف».

يشار إلى أن الفنانة نادية الجندي حلت ضيفة مساء أمس، مع الدمية «أبلة فاهيتا» في برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «أون أي»، متحدثة خلال الحلقة عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية.

نادية الجندي ضيفة أبلة فاهيتا

وتحدثت نادية الجندي عن علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، بالرغم من انفصالهما منذ سنوات، قائلة: «كان في عشرة بينا، ولازم يبقى في رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

وأكدت «الجندي» على تقدم الكثير من الرجال لها، للزواج منها: «في كتير، لكن أنا مبفكرش وكل تفكيري في شغلي ومتجوزة الفن وعايشة للفن، الست لما بتبقى ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».

وأكدت أنها غير متزوجة، وليس لديها مانع أن تتزوج «من شاب أصغر منها» لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن.