أول ظهور لـ مها الصغير عقب أسبوعين من وفاة والدها: ضحك ومكياج «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب قرابة الأسبوعين من وفاة مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، جاء أول ظهور لابنته الإعلامية مها الصغير، في مقطع فيديو أوضح قطعها لحالة الحداد.

وظهرت «مها» في مقطع فيديو نشرته إحدى صفحات على تطبيق «إنستجرام»، وهي داخل استديو برنامجها «تايم شو»، كما ظهرت وهي تضحك بصوت عالي ووضعت المكياج.

وأغلقت ابنة مصفف الشعر العالمي تعليقات المتابعين على مقطع الفيديو، منعًا لتوجيه الانتقادات إليها.

وفاة خبير التجميل محمد الصغير

وكان رحل خبير التجميل العالمي محمد الصغير، في 29 يناير الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد مستشفيات القاهرة، وشارك في تشييع جثمانه الفنان أحمد السقا، زوج مها الصغير، وعدد من الفنانين بينهم الفنان أمير كرارة، والمخرج عمرو عرفة، والمطرب أبو.

ونعت الإعلامية مها الصغير رحيل والدها في رسالة مؤثرة قائلة: «وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي اغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة، رجل محمد الصغير، أبي بطلي الأوحد واستقامة ظهري، نسألكم الفاتحة والدعاء».

كما كشفت «الصغير» عن آخر كلمات والدها إليها، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» قائلة: «آخر كلمة قالها لي، أنا مبسوط»، وتابعت: «وأنا بقول لأن النعم لا تدوم رحل أبي».