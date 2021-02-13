كورونا اليوم: هل ينتهي الفيروس قريبا؟.. و3 نصائح لحماية أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

3 نصائح جديدة لحماية أفضل

يعد ارتداء قناع الوجه أحد الطرق الفعالة لتقليل مخاطر العدوى وللحماية المثلى، فقد أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ببعض الأشياء الجديدة التي يجب عليك فعلها باستخدام قناعك، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع "timesofindia".

الأمور الثلاث هي: ارتداء قناع وجه، والتأكد من ربط حلقات الأذن، واستخدام دعامة الكمامة.

مفاجأة بشأن نهاية الفيروس

تباطأ معدل الإصابات الجديدة بـ كوفيد-19 حول العالم بمقدار النصف تقريبًا خلال الشهر الماضي، وفقًا لقاعدة بيانات وكالة فرانس برس المتخصصة، مع انخفاض عدد الحالات الجديدة مرة أخرى هذا الأسبوع.

ويستعرض موقع " medicalxpress"، هذه الاحصائية التي تعد بمثابة بشرى سارة، في محاولة القضاء على الفيروس القاتل.

44 في المائة أقل

على مدار الشهر الماضي، انخفض عدد الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بنسبة 44.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض مستمر منذ بدء الوباء، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

5 طرق لتعزيز استجابتك المناعية للقاح كوفيد-19

هناك خمسة إجراءات يجب اتخاذها لضمان عمل لقاح كوفيد بكفاءة، وفقا لموقع "timesofindia"، وهي: تجنب تناول الكحول لأسابيع بعد التطعيم، عدم الانخراط في أنشطة مجهدة قبل التطعيم، تناول طعام جيد لشحن المناعة، النوم جيدا، والانخراط في نشاط بدني كالتمارين الرياضية.

تحديد "السوبر ناقل" لفيروس كورونا

قامت مجموعة علماء أمريكيين، بدراسة وتحليل مؤشرات 194 مصابا بمرض كوفيد-19، وعلى أساس ذلك تمكنت من تحديد العوامل المؤثرة على سرعة انتقال العدوى وانتشار الفيروس، وتبين للعلماء، أن سرعة نقل المريض للعدوى، تتغير وفقا للعمر، ومؤشر كتلة الجسم، فضلا عن مرحلة وشدة المرض.

وتوصل العلماء لاستنتاج مفاده أن المريض الأكبر سنا، وكذلك الذي يعاني من زيادة الوزن، يعتبر "سوبر ناقل" وموزعا لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم.