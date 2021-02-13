هل ينتهي قريباً؟.. إحصائية تكشف انخفاض إصابات كورونا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تباطأ معدل الإصابات الجديدة بـ كوفيد-19حول العالم بمقدار النصف تقريبًا خلال الشهر الماضي، وفقًا لقاعدة بيانات وكالة فرانس برس المتخصصة، مع انخفاض عدد الحالات الجديدة مرة أخرى هذا الأسبوع.

ويستعرض موقع " medicalxpress"، هذه الاحصائية التي تعد بمثابة بشرى سارة، في محاولة القضاء على الفيروس القاتل.

44 في المائة أقل

على مدار الشهر الماضي، انخفض عدد الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بنسبة 44.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض مستمر منذ بدء الوباء، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

استمر عدد حالات COVID-19 الجديدة في الخريف الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 412700 في المتوسط يوميًا.

ويتناقض ذلك مع الرقم القياسي الذي بلغ 743 ألف حالة إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد من الخامس إلى الحادي عشر من يناير.

وقال عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت، مدير معهد الصحة العالمية بجامعة جنيف: "حدث انخفاض نسبي في الوباء في كل مكان في العالم تقريبًا".

لكنه أضاف إن هناك مخاطرة بحدوث انتعاش إذا كررت الحكومات أخطاء الماضي، مشيرا إلى عواقب رفع الإغلاق في أوائل الصيف الماضي في أوروبا.

الانخفاض عبر العالم

استفادت كل منطقة في العالم من التباطؤ الذي شهدته الأسبوع الماضي، بحسب إحصائيات وكالة فرانس برس حتى الخميس.

وانخفض عدد الحالات الجديدة بنسبة 24 في المائة في الولايات المتحدة وكندا، و20 في المائة في أفريقيا، و18 في المائة في آسيا، و 15 في المائة في أوروبا، و10 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و2 في المائة في الشرق الأوسط، ويكاد يكون الفيروس غائبًا في أوقيانوسيا، حيث توجد 12 حالة فقط يوميًا.

لا يعكس عدد الحالات المؤكدة سوى جزء بسيط من العدد الفعلي للعدوى، حيث أن الدول المختلفة لديها ممارسات عديدة ومستويات مختلفة من الاختبار.

أشد انخفاض

حدث أكبر انخفاض هذا الأسبوع في البلدان التي تعيش تحت الإغلاق، وتراجعت الحالات الجديدة في البرتغال بنسبة 54 في المائة، والقدس المحتلة بنسبة 39 في المائة.

وسجلت إسبانيا ثالث أكبر انخفاض بنسبة 39 في المائة، تليها جنوب إفريقيا (37 في المائة)، وكولومبيا (35 في المائة) واليابان (35 في المائة).

أكبر العوائق

تسارعت وتيرة الوباء في العراق، حيث زاد عدد الحالات الجديدة بنسبة 81 بالمئة في اليوم عن الأردن المجاور (34 بالمئة أكثر) واليونان (29 بالمئة) والإكوادور (21 بالمئة) والمجر (16 بالمئة).

الولايات المتحدة تتصدر عدد الوفيات

كان لدى الولايات المتحدة مرة أخرى أكبر عدد من الحالات الجديدة، بمعدل 101.800 حالة يوميًا، وهو ما يمثل مع ذلك انخفاضًا بمقدار الربع تقريبًا خلال الأسبوع الماضي.

كان لدى البرازيل أقل من النصف تليها فرنسا (18900) وإسبانيا (18300 حالة) والمملكة المتحدة (15200 حالة)، وشهدت الدول الأوروبية انخفاضًا كبيرًا.

على أساس نصيب الفرد، سجلت الجبل الأسود معظم الحالات هذا الأسبوع مع 606 حالات لكل 100 ألف شخص.

في حين سجلت الولايات المتحدة مرة أخرى أكبر عدد من الوفيات خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط 2784 حالة يوميًا، قبل المكسيك (1187)، والبرازيل (1058) والمملكة المتحدة (754)، وألمانيا (555).