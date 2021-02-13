5 طرق لتعزيز استجابتك المناعية للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد التطعيم ضد كوفيد-19 أداة مهمة في حربنا ضد الوباء المتفشي، في حين أنه من الضروري أن يكون كل شخص مدركًا ومثقفًا جيدًا بشأن اللقاحات، إلا أن هناك أيضًا بعض الاحتياطات، وما يجب وما لا يجب اتباعه حتى يقوم اللقاح بعمله بشكل جيد.

كيف تتأكد من أن لقاح COVID-19 يعمل بشكل جيد؟

بينما تعمل اللقاحات عن طريق دفع استجابتنا المناعية ضد الفيروس، فإن الكثير من إستراتيجيتها الوقائية تعتمد أيضًا على مناعتنا الطبيعية، تحدد كفاءة نظام المناعة لدينا أيضًا مدى سرعة أو جودة عمل اللقاح علينا، ومن ثم، مثلما فعلنا خلال فترة الوباء، يجب أن نتخذ أيضًا خطوات جادة للحفاظ على مناعتنا.

نخبرك بخمسة إجراءات من هذا القبيل يجب اتخاذها لضمان عمل لقاح كوفيد بكفاءة، وفقا لموقع " timesofindia".

تجنب تناول الكحول لأسابيع بعد التطعيم

الاحتياط الوحيد الذي طُلب من الأشخاص اتباعه بعد التطعيم، ويفضل قبل التطعيم، هو الحد من تناول الكحول، مما قد يثني أو يحد من عمل اللقاح في الأسابيع القليلة الأولى.

الكحول ضار بالكبد ويقلل أيضًا من استجابة الجسم المناعية، تقول بعض الأبحاث أيضًا أن الكحول يمكن أن يجعل من الصعب على جهاز المناعة في الجسم الدفاع عن الجسم ضد أي جراثيم أو عدوىن أكثر من ذلك، يمكن أن يجعل الشخص أيضًا عرضة لمجموعة من الاضطرابات المعدية، بالإضافة إلى كورونا، لذلك، سيكون من الحكمة الحد من تناول الكحول والتبغ.

لا تنخرط في أنشطة مجهدة قبل التطعيم

الإجهاد ليس مفيدًا أبدًا للجسم، ويمكن أن يحد من استجابتك المناعية أيضًا.

يمكن لأي ضغط مزمن أو طويل الأمد أن يزيد من مستوى الكورتيزول والإجهاد التأكسدي في الجسم، ويقلل من مستوى الخلايا الليمفاوية (خلايا الدم البيضاء التي تشارك في التهرب من العدوى) وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك، كلما زاد توترك، زادت فرص إصابتك بالمرض.

يمكن أن يغير الإجهاد الحاد أيضًا النتائج الصحية والاستجابة المناعية، لذلك، قبل التطعيم، تأكد من أنك خالٍ من الإجهاد وأنك مدرك جيدًا للتلقيح.

تناول طعامًا جيدًا لشحن مناعتك

تذكر، في حين أن اللقاحات لا تؤدي وظيفة فورية، فإن تناول الأطعمة المغذية المطبوخة جيدًا والتي تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن هي طريقة جيدة لتعزيز مناعتك والبقاء بصحة جيدة ودعم وظائف الجسم الحيوية، مما يساعد على تحقيق ذلك،(الاستجابة المناعية الصحيحة عند إعطاء اللقاح).

في حين أنه قد لا يكون هناك أغذية سحرية تعمل على تقوية المناعة أو تقديم استجابة أفضل، يجب أن تستمر العادات الغذائية الصحية قبل وبعد حقن اللقاح لضمان أفضل النتائج الممكنة.

تأكد من تناول حصص متعددة من الخضروات الموسمية الطازجة والفواكه والمكسرات والبذور ومنتجات الدواجن (مثل البيض) والتوابل الطبيعية، وكلها مفيدة لجهازك المناعي.

نم جيدا

غالبًا ما نهمل قيمة النوم الجيد على جهاز المناعة لدينا، وهذا أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس.

النوم الجيد غير المتقطع (7-8 ساعات في اليوم) ضروري لنظام المناعة الصحي والقوي.

النوم هو الوقت الذي يتخلص فيه الجسم من السموم، وتتجدد الخلايا، وتحدث الكثير من العمليات الجسدية الحاسمة.

في حالة قلة النوم، يمكن أن يعاني الشخص من إجهاد شديد، وهو مرة أخرى ضار بمناعتك.

في الواقع، وجد الخبراء أيضًا أن النوم الجيد يمكن أن يجعل اللقاحات تعمل بكفاءة، وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الدولية للطب السلوكي، فإن الأشخاص الذين سجلوا أقل من 5-6 ساعات من النوم كان لديهم لقاحات الإنفلونزا تعمل عليهم بنسبة 50 ٪ أقل كفاءة من أولئك الذين حصلوا على نوم أفضل.

انخرط في نشاط بدني

يُعد تلقي جرعة لقاح COVID-19 الخاص بك مهمًا، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنك تتجاهل الأعمال والأنشطة المعتادة.

في الواقع، من أجل تحسين الاستجابة المناعية واللقاح للعمل بكفاءة، فإن الانخراط في النشاط البدني والتمارين الرياضية أمر مهم أيضًا.

التمرين هو في الواقع أحد أفضل الطرق لضمان عمل الجهاز المناعي بشكل جيد، يمكن أن يقلل أيضًا من فرص حدوث المضاعفات والأمراض.