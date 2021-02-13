القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

اليوم هو أول أيام شهر رجب، لينذر بقدم شهر رمضان المبارك، وخلال هذه الفترة تكثر الأدعية والأفعال المستحبة تقربًا لله.

وأجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ما حكم الدعاء في أول ليلة من شهر رجب؟ وهل يستجاب فيها الدعاء كما انتشر بين الناس؟

وفي هذا أوضحت الإفتاء المصرية في إجابتها، أن الأمر في الدعاء واسع، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وأيضًا قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

لذلك، يعتبر الدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ»، رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه «الأم»: (وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ).

استطلاع هلال شهر رجب

وكانت دار الافتاء المصرية، الليلة، استطلعت هلال شهر رجب لعام 1442هجريًا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة رجب وانتهاء شهر جمادى الآخر.

وإذ كان تحقق الدار شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوت رؤية هلال شهر رجب، كان الخميس المكمل لشهر جمادى الآخر والجمعة، أول أيام شهر رجب، لكن في حال عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب، مثلما حدث، أصبح الجمعة نهاية شهر جمادى الآخر والسبت أول أيام شهر رجب، الموافق اليوم.