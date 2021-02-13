القصة الكاملة للاعب كمال الأجسام الكازاخستاني.. أتجوز دمية وبيحب فرخة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازال لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يوري تولوشكو، يثير الجدل بين الحين والآخر بسبب رغباته المثيرة للتساؤلات، وغير المعتادة، والتي تضرب بالطبيعة البشرية عرض الحائط.

يوري تولوشكو، الذي أقام حفل زفاف كبير لدميته «مارجو» بارتباط دام لعدة أشهر، كلل بالزواج وشهر عسل، قبل أن تتهشم الدمية ويبدأ بالبحث عن غيرها، عاد اللاعب يعلن عن رغباته في إقامة علاقة مع دجاجة.

وعلى الفور، بات يوري تولوشكو، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن رغبته.

ويرصد «هن» القصة الكاملة للاعب كمال الأجسام المثير للجدل.

زواج ويوري تولوشكو من دمية

في نهاية العام الماضي، أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، ويوري تولوشكو، زواجه من صديقته وخطيبته، الدمية الجنسية مارجو، التي ارتبط بها عدة أشهر، وظلت خطوة اعلان الزواج مؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر اللاعب المثير للجدل حينها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من المقاطع المصورة من حفل الزفاف.

وقدم اللاعب خاتم الزفاف للدمية، التي تألقت بفستان أبيض بسيط، وسط حضور العديد من الأصدقاء.

وكان تولوشكو، تجمعه بالفعل علاقة بالدمية لما يقرب من عام، قبل، مؤكدا في حديثه من قبل ل «الديلي ميل» أنه أرسلها من قبل لطبيب تجميل.

شهر عسل مليء بالصور

لم يكتف لاعب كمال الأجسام، بالزفاف، حيث قرر اصطحاب زوجته الدمية، لقضاء شهر العسل، ونشر حينها العديد من الصور الرومانسية بينهما.

إصابة الدمية زوجة اللاعب

وفي ديسمبر الماضي، أعلن لاعب كمال الأجسام، تعرض دميته «مارجو» لحادث، عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام»، مؤكدا أنه يعمل على إصلاحها، مجددا قبل الاحتفال برأس العام الميلادي 2021.

سفر اللاعب للبحث عن دمية أخرى

وكان «يوري»، سافر من كازاخستان إلى موسكو خلال الأيام الماضية، للبحث عن دمية أخرى للزواج منها، بعدما تهشمت دميته الأولى، تماما، ولم يتمكن من إصلاحها حتى الآن.

اللاعب يبحث عن علاقة مع دجاجة

مؤخرا، أعلن «تولوشكو» عن نيته في دخول علاقة جديدة بدجاجة، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال لاعب كمال الاجسام: «لدي مشاريع جديدة في ذهني، فأنا حريص على خوض تجربة جنسية جديدة مع دجاجة كبيرة، ولا أستطيع الانتظار كثيرا للأمر»، متابعا: «دميتي مارجو لا تزال على قيد الإصلاح، وقد تعهدت على احترامها طيلة الوقت».