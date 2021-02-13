«ضحكة ومشروب».. أول ظهور لـ صالح جمعة بعد أزمة صوفينار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعاد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، والأهلي السابق، نشر صورة شاركها أحد أصدقائه، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر اللاعب بصحبة صديقه وهو يضحك، ويتناول مشروبا، في أول ظهور له عقب أزمته مع الراقصة صوفينار، التي اندلعت مؤخراً، وفضل تجاهلها.

أزمة صالح جمعة وصوفينار

وكانت الراقصة صوفينار، نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة وصلت لحسابها على «انستجرام»، قادما من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

وتضمن رسالة اللاعب، إرساله 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها، ليتلقى صالح جمعة سخرية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل، قائلا: «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»،«هو عمرو وردة اللي ماسك الصفحة»، «دي مش هتخليك صالح طول الأسبوع».

صوفينار تعلق

من جانبها قالت الراقصة صوفينار، لـ«هن»، إنها قررت إحراج صالح جمعة، مؤكدة أنه أراد أن يظهر للناس أنها تحبه.

وصالح جمعة هو لاعب كرة قدم مصري، يعد صانع ألعاب منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا، وهو شقيق اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

وكان قد انضم «صالح» للأهلي في موسم 2015–2016 قادمًا من إنبي، بعد أن خاض تجربة احتراف قصيرة في صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي. ورحل اللاعب عن النادي الأهلي بسبب كثرة مشكلاته، وسهراته وعدم التزامه بالتدريبات.