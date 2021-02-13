«منيرة وكريمة ونبوية».. معلومات عن أشهر مقرئات الإذاعة المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 13 فبراير، مع اليوم العالمي للإذاعة، وهو مناسبة عالمية أقرتها منظمة الأمم المتحدة، ويتم الاحتفاء بهذه المناسبة والدور المهم الذي تقدمه هذة الوسيلة المسموعة، وجرى اختيار هذا التاريخ تزامنًا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946.

وهناك 3 مقرئات عرفتها الإذاعة المصرية، وهن الشيخة منيرة عبدة والتي ولدت فاقدة للبصر، والشيخة كريمة العدلية والشيخة نبوية النحاس.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المقرئات الثلاث، تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.

الشيخة منيرة عبده: ولدت فاقدة للبصر ونافست الشيخ محمد رفعت

في بدايات القرن الـ19، ولدت الشيخة منيرة عبدة، بإحدى القرى وولدت فاقدة للإبصار وعاشت في قريتها، كانت تجوب قريتها وتقوم بتلاوة القرآن الكريم في المآتم التي كانت تقام لمدة 3 أيام للرجال و3 للنساء، وهي لم تتجاوز الـ18 عامًا، فكانت فتاة كفيفة ونحيفة القوام، حتى أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، وأصبحت ندًا لكبار المقرئين كالشيخ محمد رفعت، في عام 1920.

بدأت منيرة، تجوب القرى المجاورة حتى وصل صوتها لثري تونسي عرض عليها السفر لتونس لإحياء ليالي شهر رمضان مقابل مبلغ ضخم وإقامة كاملة، وفور افتتاح الإذاعة المصرية، جرى اعتماد الشيخة منيرة عبده، كقارئة وكانت تحصل على نصف الأجر الذي يحصل عليه القارئ الشيخ محمد رفعت.

سجلت الكثير من التلاوات بصوتها، كما سجلت بصوتها لإذاعتي باريس ولندن، وظلت تقدم الابتهالات والتواشيح الدينية ما بين 1920 إلى 1934، حتى صدرت بعض الفتاوى التي حرمت تلاوة المرأة للقرآن الكريم، بدعوى أن صوت المرأة عورة.

على حب القرآن.. اجتمعت الشيخة كريمة العدلية بزوجها

كانت الشيخة كريمة العدلية، من أكثر المعجبين بصوت مؤذن المسجد الحسيني الشيخ علي محمود، رغم فقدانها نعمة البصر الإ أنها كانت تحرص على الذهاب لسماع صوته، في صلاة الفجر، وانجذبا عاطفيًا لبعضهم البعض، وتزوجا فكان هو الآخر كفيفًا ويحب سماع صوتها في تلاوة القرآن الكريم.

وكانت اجتازت اختبار الإذاعة واعتمدت كقارئة في الإذاعة المصرية، فضلًا عن تلاوتها للقرآن في المكان المخصص للنساء بالمسجد الحسيني بالقاهرة.

ويعتبر زوجها الشيخ علي محمود، مكتشف القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت، وتوفي زوجها في أربعينات القرن الماضي، وترك بعض التسجيلات النادرة، بينما لم تترك أي تسجيلات صوتية.