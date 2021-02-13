حصد أرواح أب وطفليه في أكتوبر.. نصائح لتجنب الماس الكهربائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

في واقعة مأساوية كان الجاني فيها الأجهزة الكهربائية، تفحم أب وطفليه (3) و(6) سنوات، في أكتوبر، بسبب حريق اندلع شقتهما إثر ماس كهربائي نتج عن الشواية، كما أُصيبت زوجته بحروق بلغت نسبتها 20%، وأصيب طفلهما الذي يبلغ من العمر سنتين أيضًا بحروق نسبتها 30%.

ورجحت تحريات المباحث، أن وجود «شواية» في مدخل المطبخ، كان السبب في حدوث الماس الكهربائي، ولا تزال أعمال الفحص الجنائي مستمرة لجمع كل الأدلة.

وتحصد حرائق الماس الكهربائي، العديد من الأرواح إذا لم يتم التعامل معها جيداً.

ويرصد «هن» في السطور التالية، نصائح لتجنب حدوث ماس كهربائي

وفقا لما قدمه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، والتي جاءت على النحو التالي:

التأكد من عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وفصل الكهرباء تماماً.

تجنب لمس الأجهزة الكهربائية بالأيدي وهي مبللة.

احذر الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي.

تجنب تحميل أي مخرج كهربائي بأعداد كبيرة من الأجهزة، حتى لا يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية.

تجنب ثنى سلك التوصيل الكهربي لأنه قد يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك.

فصل التيار الكهربائي فور ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية.

التأكد من أن جميع الأجهزة الكهربائية مرت باختبارات السلامة، والمواصفات القياسية.

احرص على استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.

ـ اختيار السمك الصحيح للاسلاك، وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدوري عليها باستمرار.

ـ اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التي في متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.