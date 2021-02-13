عمر كمال ينشر فيديو منشدة دينية أدت أغنيته: بنت الجيران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو للمنشدة الدينية نجلاء عليوة وهي تؤدي أغنيته.

وكانت «نجلاء» استجابت لرغبة متابعيها الذين طالبوا منها غناء «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، لينشرها الأخير عبر خاصية «استوري».

ونجلاء عليوة، هي منشدة دينية، تميزت بصوتها وقدرتها على الإنشاد، وظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية وهي تنشد الأغاني الدينية.

عمر كمال يغني لـ منى فاروق: بنت الجيران

وكان الفنان عمر كمال، ظهر في وقت سابق، وعي يغني للفنانة منى فاروق، الأغنية ذاتها، إذ شاركت، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها برفقة مطرب المهرجانات.

وظهرت «منى» برفقة عمر كمال، وهو يغني لها المهرجان الشهير «بنت الجيران»، ويهنئها بالعام الجديد: «يا موني كل سنة وأنتي طيبة.. وإن شاء الله السنة دي أحلى من سنين كتير فاتت.. كعبك يا موني والله عليه القيمة».

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: «مع عمر كمال ترند مصر.. حبيبي سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله على طول في نجاح، واللي جاي كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب خليها على الله.. دعواتك».

وتفاعل معها متابعوها، من خلال التعليق على الفيديو، متمنين لها الخير في العام الجديد: «أحلى اتنين في مصر»، «ربنا يهديكي ويريح بالك»، «ربنا يسترها معاكي دايمًا».