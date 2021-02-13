مي العيدان: حديث نادية الجندي عن علاقتها بطليقها «أدب وأخلاق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغزلت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في الفنانة نادية الجندي، بعد حديثها عن طليقها محمد مختار، بمشاركة مقطع فيديو قصير لها أثناء حلقتها مع أبلة فاهيتا، في برنامج«من الدوبلكس».

وكانت تساءلت أبلة فاهيتا، عن علاقة نادية الجندي وطليقها محمد مختار، قائلةً «اللي مش قادرة استوعبه خالص، إزاي واحدة تفضل صاحبة طليقها وتنزل صور ليها مع طليقها على الانستجرام؟».

وجاء رد نادية الجندي على السؤال، «في عشرة بينا، دي قلة أصل، لازم يكون في رقي في العلاقة وكان أكيد بينهم ذكريات جميلة، وكان بينا أحلى أحلام اتعملت في تاريخ صناعة السينما، محمد مش بالنسبالي زوج، كان شريك حياة ونجاحات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح والصراعات».

مي العيدان تتغزل بالفنانة نادية الجندي: رقي وأخلاق

وأشادت الإعلامية مي العيدان، خلال تعليقها عن الفنانة نادية الجندي، قائلةً «من أجمل ما سمعت في حلقة من لقاء النجمة نادية الجندي، في برنامج أبلة فاهيتا، وعن رقي إنهاء علاقات الزوجية بأدب وأخلاق ورقي».

وتابعت العيدان، قائلةً، «في ناس بس يطلقوا كل واحد يروح يتكلم بعيوب التاني كإنهم في سباف من يضر الآخر أكتر».

وكانت تزوجت نادية الجندي من المنتج السينمائي محمد مختار، في عام 1978 وانفصلت عنه عام 1995، والذي تزوج بعدها من الفنانة رانيا يوسف، إذ كان الزوج الثاني لها والذي كان عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها عن نيته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، ليكن أول أعماله السينمائية معها من خلال فيلم الباطنية، الذي عُرض عام 1980، ووقعا في حب بعضهم البعض وكانت قصتهما يتحاكى بها الجميع داخل الوسط الفني، واستمرت هذة الزيجة أكثر من 20 عامًا.