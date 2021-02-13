يسبب الوفاة.. معلومات عن مرض التليف الكيسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى بعض الأطفال والكبار من مرض التليف الكيسي، وهو مرض نادر يؤثر على وظائف الرئتين والجهاز الهضمي وأعضاء الجسم، حيث يعد اضطرابًا وراثيًا.

ويؤثر التليف الكيسي على الخلايا التي تنتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية، وتسد الأنابيب والقنوات والممرات خاصة الرئتين والبنكرياس، وهو من الأمراض التي تتطلب رعاية يومية.

المصابون بالتليُّف الكيسي قد يتمتعون بالحياة حتى يبلغوا منتصف أو أواخر الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، ويعيش بعضهم حتى سن الخمسينات من العمر.

أعراض مرض التليف الكيسي

وذكر موقع «Mayo Clinic» أعراض مرض التليف الكيسي، حيث أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن تشخيص التليف الكيسي خلال الأشهر الأولى من الولادة قبل أن تتطور الأعراض، بفضل فحص حديثي الولادة، أما بالنسبة للأشخاص الذين قد وُلِدوا من قبل إتاحة فحص حديثي الولادة، فقد لا يُشخَّصون إلا بعد أن تظهر عليهم مؤشرات وأعراض التليف الكيسي.

وتختلف مؤشرات وأعراض التليف الكيسي بحسب مدى شدّة المرض حتى إن الأعراض قد تزداد سوءًا أو قد تتحسن مع مرور الوقت، وقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص إلا في سنوات المراهقة أو سن الرشد.

عادةً ما يكون المرض أقل حدّةً لدى الأشخاص الذين يُشخَّصون في سنوات الرشد، ويترجح أن تظهر عليهم أعراض لانمطية مثل النوبات المتكررة من التهاب البنكرياس، والعقم والتهاب الرئة المتكرر.

أملاح أعلى من المعدلات الطبيعية

يحتوي عرق الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي على مستوى أعلى من الأملاح عن الطبيعي، وعادةً ما يستطيع الآباء أن يتذوقوا طعم الملح عند تقبيل أطفالهم، تؤثر معظم المؤشرات والأعراض الأخرى للتليف الكيسي على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

سعال مستمر.

عدم تحمُّل ممارسة التمارين الرياضية.

الْتهابات الرِّئة المتكررة.

الْتهاب أو انسداد الأنف.

الْتهاب الجيوب الأنفية المتكرر.

رائحة كريهة.

اكتساب الوزن والنمو.

انسدادًا في الأمعاء وخاصة في حديثي الولادة.

إمساك مزمن.

أسباب الإصابة بتليف الكيسي

الطفرة الجينية

يرتبط نوع الطَّفرة الجينية بمدى شدّة الحالة المرضية.

ويلزم أن يرث الأطفال من كلا والديهما نسخة واحدة من هذا الجين، حتى يُصابوا بهذا المرض.

إذا ورث الأطفال نسخةً واحدةً فقط، فإنهم لن يُصابوا بداء التليف الكيسي، ومع ذلك، قد يصبحون حاملين للجين وينقلونه إلى أطفالهم.