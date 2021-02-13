منها البرتقال والسبانخ.. 9 أطعمة صحية تصبح ضارة عند الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل فكرت يوماً أن الأطعمة الصحية التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية والغنية بالعديد من الفوائد الصحية، يمكن أن تصبح ضارة وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية في بعض الحالات؟

هنا نستعرض لكم في التقرير التالي، أهم الأطعمة الصحية التي تصبح ضررا عند الإفراط في تناولها، وفق لما أورد موقعا "womenshealthmag"، و"healthline".

- البرتقال والطماطم:

يمكن أن تؤدي زيادة تناول الحمض المرتبط بتناول الكثير من البرتقال أو الطماطم إلى الارتجاع المري.

لذا لا تتناول أكثر من ثمرتين من البرتقال أو الطماطم يوميًا، وتجنب هذه الأطعمة تمامًا إذا كنت تعاني بالفعل من أعراض الارتجاع.

- التونة المعلبة:

تعتبر من الأطعمة سهلة التحضير ومنخفضة السعرات الحرارية، وبالرغم من ذلك فأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الزئبق، لأن سمك التونة يحتوي على نسبة أعلى من الزئبق من العديد من الأسماك الأخرى، وبالتالي يتسبب في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية في الرؤية وضعف السمع والكلام، وضعف العضلات.

لذا يفضل تجنب استهلاك أكثر من ثلاث إلى خمس علب من التونة أسبوعيًا، وحاول استبدالها بالأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والروبيان وبولوك.

- السبانخ:

من الخضروات الورقية الغنية والمتعددة بالعديد من الفوائد، حيث إنها مصدر ممتاز للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة، فضلا عن احتوائها أيضًا على نسبة عالية من اللوتين.

ومع ذلك تحتوي السبانخ أيضًا على نسبة عالية من الأوكسالات، وهو مركب يمكن أن يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، لذلك يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى، تجنب الإفراط في تناولها.

- الجوز البرازيلي:

هذه الوجبة الخفيفة المقرمشة هي مصدر كبير للبروتين والألياف والأحماض الدهنية الأساسية والسيلينيوم، بالإضافة إلى ذلك، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم، كما يقول جابي، وبالرغم من ذلك فإن استهلاكها بشكل كبير تتسبب في مضاعفات كثيرة، لأن غنية بالسيلينيوم ويمكن أن تكون العناصر الغذائية سامة بكميات كبيرة، فضلا عن تؤدي إلى تساقط الشعر، وتقصف الأظافر، التهاب الجلد، والتشوهات العصبية. لذلك لا يجب أن تتناول أكثر من 10 يوميًا.

- الدجاج:

إذا كنت تعتمد بشكل أساسي على الدجاج أو بياض البيض للحصول على جرعتك اليومية من البروتين، وتناول الكثير من البروتينات الحيوانية يمكن أن يكون خطيرًا لأنه يجعل جسمك ينتج هرمون النمو الشبيه بالأنسولين، الذي يعزز الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

لذلك حاول الحصول على البروتين من النباتات مثل الفول، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة، كما يقول فورمان.

- الماء:

يمكن أن يتسبب الإكثار من تناول الماء بعض المخاطر الصحية للإنسان، مثل: التورم، والصداع، الانتفاخ، الغثيان والقيء.

- أوميجا 3:

تساعد على محاربة الالتهابات في الجسم، وتلعب دورًا مهمًا في نمو الدماغ، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك فإن الكثير من أوميجا 3 قد يكون ضارًا، حيث تتراوح الجرعة المعتادة من 1 إلى 6 جرام يوميًا، ولكن تناول ما يصل إلى 13-14 جرامًا يوميًا، قد يؤدي إلى سيولة الدم.

- القرفة:

تعتبر من التوابل اللذيذة التي تستخدم على نطاق واسع، والتي قد يكون لها بعض الخصائص الطبية، حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد ثبت أنها تحارب الالتهابات، وخفض مستويات السكر في الدم، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالرغم من ذلك تحتوي على نسبة عالية من مركب يسمى الكومارين، والذي قد يكون ضارًا عند استهلاكه بكميات كبيرة، ما قد يتسبب في الإصابة بتسمم الكبد، والسرطان.

- الكبدة:

من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد، B12، وفيتامين أ، والنحاس، ومع كثرة استهلاكها بكميات كبيرة يتم تخزين فيتامين أ في الجسم، وبالتالي يسبب بعض المخاطر الصحية مثل: مشاكل في الرؤية، وآلام في العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور، والغثيان والقيء.

وتناول الكثير من النحاس قد يسبب تسمم النحاس، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإجهاد التأكسدي وتغيرات تنكسية عصبية، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.