احذر: تناول هذه الأطعمة نيئة تسبب التسمم.. منها البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المعروف جيدًا أن تناول عجينة البسكويت قبل أن تدخل الفرن تتسبب في حدوث بعض المخاطر، لكن هل تعلم أن هناك بالفعل أطعمة يمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها نيئة؟

هنا نستعرض أبرز الأطعمة التي لا يفضل تناولها نيئة دون طهي حتى لا تسبب مشاكل صحية ومنها التسمم، وفق ما أورد موقع"eatthis":

- البطاطس

واحدة من الأطعمة المفضلة لدينا التي يمكن قليها أو طهيها، لكن لا يفضل أن تأكل نيئة لأنها تحتوي على مركبات سامة تسمى جليكوالكالويدات، يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- الفاصوليا

يحذر من تناولها نيئة، نظرا لأنها تحتوي على مركب يسمى لينامارين، الذي يمكن أن يتحلل إلى السيانيد، الذي يسبب الغثيان والقيء والإسهال وبعض المشاكل الهضمية.

- البيض

يفضل عدم تناول البيض نيئًا، وذلك بسبب التلوث المحتمل من بكتيريا السالمونيلا، لذا من الأفضل يجب طهي البيض إلى درجة حرارة آمنة، وهي 145 درجة فهرنهايت.

- البروكلي

يعتاد الكثير من ربات البيوت إلى إضافة البروكلي بصورته الخام الخضراء إلى أطباق السلطة نظرًا لفوائده العديدة، إلا أنه يحتوي على نوع من السكر صعب الهضم والذي قد يسبب مشاكل هضمية، لذلك ينصح طهي البروكلي قبل تناوله.

- الباذنجان

هو من الأطعمة الشهية التي يتناولها الجميع قبل طهيه، كما أنه يحتوي على مركب جليكوالكالويد مثل البطاطس النيئة، بالإضافة إلى ذلك أظهرت دراسة من كيمياء الأغذية، أن الباذنجان يمكن أن يكون له فوائد أخرى مضادة للأكسدة عند قليه في الزيت.

- المشروم

يصبح المشروم صعب الهضم عند تناوله نيئا، لذلك يساعدك طهيه على تجنب العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي، فضلا أن العديد من أنواعه تصبح سامةٌ جدًا في حالتها النيئة، حيث يقضي الطهي على المركبات الضارة.

- الحليب

يتم تعقيم منتجات الألبان لقتل مسببات الأمراض، وهذه العملية مهمة جدًا في منع بعض الأمراض الخطيرة المنقولة عن طريق الأغذية والتي تسبب العدوى، لذا لا يجب تناوله في صورته الخام نظرا لاحتوائه على "السالمونيلا" و"الإيكولاي" وغيرها من الميكروبات الضارة بالصحة.

- عسل النحل

يجب أن يمر العسل بعمليات مشابهة مثل الحليب للتأكد من أنه آمن للتناول، لأنه تناوله بصورته الخام يمكن أن يحتوي على سموم تسمى كلوستريديوم بوتولينوم، والتي يمكن أن تضر أيضًا بالنساء الحوامل والأطفال.

- الأرز

إذا كنت قادرًا على مضغه فلن يصبح آمنًا على الإطلاق، ووفقًا لدراسة في المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة للأغذية، يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة، لذلك من المهم أن يتم طهيه جيدا عند تحضيره.

- السبانخ

على غرار عسل النحل، لا يجب تناولها بصورتها الخام حتى تتمكن من هضمه بشكل أفضل وامتصاص الحديد والكالسيوم بسهولة أكبر، ووفقًا لتقارير المستهلك فأن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ والذي عادةً ما يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، لذا فإن طهيه يساعد الجسم في زيادة مستويات العناصر الغذائية.