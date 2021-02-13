أجمل فساتين سهرة طويلة من منصات العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً -

عانقي فخامة الأسلوب وروعة التصاميم خلال سهرات ربيع 2021، من خلال أجمل فساتين السهرة الطويلة التي قدمتها أهم الدور العالمية على منصاتها للموسم القادم.

فستان سهرة طويل من القماش اللماع من أرماني بريفيه Armani Prive



وتعد فساتين السهرة الطويلة موضة دائمة الرواج، إذ تضفي على إطلالة المرأة لمسة من الرقي والأناقة، بالأخص إذا كانت من توقيع أهم المصممين العالميين.

رصدنا على منصات عروض أسابيع الموضة العالمية وأسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع 2021 مجموعات راقية من أجمل فساتين السهرة الطويلة، لذا سنستعرضها لك في ما يلي كي تعرفي ما ستختارينه لمناسباتك القادمة بما يتلاءم وشكل جسمك وذوقك.

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أجمل فساتين سهرة طويلة لربيع 2021 من عروض الأزياء العالمية

فساتين سهرة طويلة لماعة

فستان سهرة طويل لماع باللون الفضي من أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier



اختاري لمناسباتك في ربيع 2021، أجمل فساتين السهرة الطويلة اللماعة، بالأخص إذا كنت من أصحاب المناسبة. وقد أعجبنا فستان سهرة طويل لماع مصمم من الترتر الفضي بالشراريب ضمن عرض أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع 2021. هذا التصميم مثالي للشابات والنساء العاشقات للأسلوب العصري المميز.

كذلك، فقد لفتنا ضمن عرض فالنتينو Valentino فستان سهرة طويل من الترتر الذهبي، يتميز بقصته المستقيمة المثالية لذوات القامة النحيفة، كما وأنه يبرز الأكتاف بشكل مفعم بالأنوثة.

فساتين سهرة طويلة باللونين الأسود والأبيض

فستان سهرة طويل باللونيني الأسود والابيض من إيلي صعب Elie Saab



تعود موضة فساتين السهرة الطويلة باللونين الأسود والأبيض لتثبت نفسها على منصات العروض لربيع 2021. وقد رصدناها بشكل بارز ضمن عرض زهير مراد Zuhair Murad حيث أعجبنا من خلال تصميم لفستان سهرة طويل بالتطريزات السوداء مع كاب وحزام يحدد الخصر بشكل لافت.

كما وأعجبنا فستان السهرة الطويل باللونين الأسود والأبيض ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab الذي قدمه بأسلوب محتشم وراقٍ من خلال الدانتيل الأسود الذي ينسدل على الكتفين.

ولعاشقات فساتين السهرة الطويلة السوداء مع القليل من التفاصيل باللون الأبيض، اخترنا لهن فستاناً من تصميم شانيل Chanel مفعم بالتصميم البسيط الذي يتماشى ومختلف الأذواق.

من الأفضل تنسيق فساتين السهرة الطويلة باللونين الأسود والأبيض مع حذاء أسود للحفاظ على جمال اللوك.. ولا تنسي الإكسسوارات والمجوهرات باللون الفضي أو الذهب الأبيض.

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فساتين سهرة طويلة باللون الأخضر

فستان سهرة طويل باللون الأخضر من زهير مراد zuhair Murad

لفتتنا موضة فساتين السهرة الطويلة باللون الأخضر على منصات عروض ربيع 2021.. لم لا؟ فالأخضر هو لون يعبر بالفعل عن موسم الربيع وانتعاشه.

اختاري من مجموعة إيلي صعب Elie Saab لربيع 2021 فستان سهرة أخضر طويل بقصة مستقيمة وأكمام متطايرة إذا ما كنت من ذوات القامة النحيفة. فهذا الفستان سيضفي أنوثة مطلقة على اللوك الخاص بك من خلال فتحته الأمامية.

ولذوات الأرداف الممتلئة، اخترنا لهن فستاناً بقصة A Line من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad، يتميز بقماشه الناعم المنسدل وأسلوبه الراقي الذي يحاكي كليوباترا.

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