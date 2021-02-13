موديلات معاطف هوت كوتور موضة ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً - ضمن مجموعات هوت كوتور ربيع 2021،كشفت دور الأزياء العالمية عن تشكيلة فخمة من المعاطف ، السمة المشتركة بين الموديلات التي رصدناها من أسبوع باريس للموضة الألوان الزاهية والقصات المبتكره.

كوني السباقة في مشاهده أحدث موديلات معاطف موضة ربيع صيف 2021 لتتفردي بستايلك الأنيق في المواسم المقبلة.

معاطف مطبعه هوت كوتور ربيع 2021

CHRISTIAN DIOR

تزينت العارضات بأجمل المعطف المزينة بالطبعات، تأتي كريستيان ديور Christian Dior في مقدمة الدور التي كشفت عن تصميمات فائقة الفخامة والتفرد تميزت بالأطوال المتوسطة والماكسي أحببنا منها الموديل الأبيض الذي يصل إلى الكاحل والذي جاء بقصة مستقيمة وياقات عريضة.



قدمت ماركة Rahul Mishra معطف أزرق طويل منفوخ الكمين ومطرز بأشكال الورود الملونة ويناسب لوكات النهار خاصة في أيام الربيع الباردة.

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معاطف بخامات غريبة لإطلالة عصرية

VALENTINO



لاحظنا توظيف عدد من الخامات غير التقليدية في تصميم معاطف هوت كوتور ربيع 2021، تألقت إحدى عارضات فالنتينو Valentino بمعطف مغلف بالقصاصات الذهبية يصل طوله إلى ما فوق الكاحل مباشرة نسق مع طقم باللون الأصفر وحذاء بلاتفورم ذهبي.



في نفس العرض لفتنا المعطف الأبيض المصمم بدوائر متشابكه مخرمه، تصميم فريد يعكس كل معايير صناعة الكوتور ويمكن إعتباره كأكسسوار يزين إطلالات السهره ويمكنك الإستعانه به لتزيين فستان قصير باللون الأحمر أو الأسود.



زينت ماركة S.R. Studio. LA. CA. المعاطف الـ Oversized متوسطة الطول بقصاصات الخيوط الصوف الملونة.

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معاطف بألوان زاهية هوت كوتور 2021

VALENTINO



كان لا بد أن نرى في مجموعات الربيع تشكيلة من المعاطف الملونة، رصدنا لدى فالنتينو Valentino موديلات بخامات خفيفة تناسب الفصول الإنتقالية، أعجبنا المعطف الفوشيا الـ Oversized والمعطف البرتقالي المصمم بنصف أكمام والذي نسق قميص أبيض وشورت قصير وبوت ذهبي يغطي الركبة.



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