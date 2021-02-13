كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً - هل ترغبين في إطلالة أنثوية ساحرة تواكب أجدد صيحات المكياج في يوم الحب 2021؟ إذاً، حضّري نفسك لمكياج أحمر جريء يلفت الأنظار إليك، خصوصاً أن الأحمر هو من أفضل الخيارات لهذه المناسبة كونه يرمز الى الحب والرومانسية.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائع من صيحات المكياج الأحمر ليوم الحب، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عين القطة مع الروج الأحمر

مكياج عين القطة مع الروج الأحمر



لإضفاء لمسة أكثر نضارة وجمالاً على إطلالتك في يوم الحب، جربي مكياج عين القطة، لكن بشكل عكسي، فبدلاً من تطبيق الأيلاينر على الجفن العلوي، ضعيه على خط الرموش السفلية، وارفعيه نحو الأعلى والى الخارج نحو محيط العين الخارجي. من ثم، ضعي طبقات عدة من الروج الأحمر المفضل لديك الى أن تحصلي على تغطية مكثفة لشفتيك.

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الروج الأحمر الداكن مع الكحل المجنح

الروج الأحمر الداكن مع الكحل المجنح



يشكل الروج الأحمر الداكن أحد الخيارات المناسبة ليوم الحب، كونه يمنحك إطلالة لافتة للنظر. ولطلة مفعمة بالأنوثة، نسقي أحمر الشفاه الأحمر بدرجته الداكنة مع الأيلاينر المجنح الناعم، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، والبلاش الزهري الذي يمنحك إطلالة مشرقة.

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مكياج سموكي باللون الأحمر

مكياج سموكي باللون الأحمر



إذا كنت تحبين درجات اللون الأحمر الداكنة، طبقي الأيلاينر الأحمر الداكن بلون التوت البري على خط الرمش العلوي على أن يكون مجنحاً عند زاوية العين الخارجية، كما بإمكانك مزجه بطرف إصبعك لخلق تأثر دخاني. من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش. الى جانب ذلك، اعتمدي الروج النيود.

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مكياج عيون أحمر مجنح

مكياج عيون أحمر مجنح



ما يميز المكياج الذي يعتمد على الأيلاينر الأحمر، أنه لا تحتاجين معه الى الالتزام بمظهر معين، لذلك فإن كل ما تحتاجينه في يوم الحب هو تطبيق الأيلاينر الأحمر عند زاوية العين الخارجية بأسلوب عريض ومجنح، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، والروج الأحمر المات.

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مكياج عيون أحمر مقوّس

مكياج عيون أحمر مقوّس



كذلك، بإمكانك اعتماد مكياج عيون مميز باللون الأحمر، باستخدام الأيلاينر الأحمر عند الزاوية الداخلية والخارجية للعين بشكل مقوس، وهذه الطريقة تبرز لون عينيك، خصوصاً إذا كنت من صاحبات العيون ذات اللون الأزرق والأخضر والبني. اعتمديه كمكمّل لأحد ظلال العيون الداكنة، مثل الأسود أو الرمادي أو البني... ولاكتمال الطلة طبقي الروج النيود بدرجته الداكنة.

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